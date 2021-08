Sangiovanni e Giulia Stabile, la coppia formatasi ad Amici 20, sono stati costretti ad intervenire sui social per replicare ai cosiddetti "odiatori seriali".

Prima il cantante e poi la ballerina hanno voluto replicare a tutti quei messaggi indirizzati a loro e contenenti insulti e minacce di morte. Sangiovanni, rispondendo alla domanda di un utente di Instagram, ha colto l'occasione per mettere in chiaro la sua posizione: nessuno, a suo vedere, merita di essere preso di mira in una maniera così pesante solo perché sta perseguendo i suoi obiettivi.

Seguendo lo stesso ragionamento, anche Giulia ha chiesto ai fan di usare i social per diffondere amore e divertimento, ma non odio.

Sangio: 'Il mondo alla ricerca costante di un nemico'

Sangiovanni e Giulia sono riusciti a conquistare il pubblico per il loro talento e l'arte che sanno esprimere, ma nonostante ciò non mancano gli haters. Su questo delicato argomento è intervenuto il cantante di Malibù (hit che gli ha permesso di conquistare il sesto disco di platino in Italia ed il primo in Svizzera).

"Penso che il mondo sia alla ricerca costante di un nemico, di qualcuno a cui addossare le colpe di qualcosa, o l'odio che hanno dentro di sé", ha affermato Sangio, rispondendo ad un fan che gli aveva chiesto quale fosse il suo rapporto con i "leoni da tastiera".

Il cantante ha proseguito dicendo che ha letto anche dei messaggi in cui, oltre agli insulti, vi erano delle minacce di morte. "Nessuno merita tutto ciò, ma un giorno lo capiranno", ha concluso l'artista, aggiungendo poi di avere un disco pronto come risposta a chi gli vuole male. Insomma, all'odio Sangiovanni preferisce rispondere con la sua arte.

Il pensiero di Giulia volto a diffondere la speranza

Sulla stessa linea di pensiero si è posizionata Giulia: la vincitrice di Amici 20, dopo aver smorzato in maniera elegante le polemiche riguardanti la sua relazione con Sangio, ha invitato tutti coloro che la seguono a dare ai social il giusto valore.

"I social non sono la vita reale e lo sappiamo tutti", ha scritto la ballerina, precisando che i like, una foto o un commento non scritto non rappresentano necessariamente la fine di una storia d'amore.

Stabile ha fatto riferimento alle critiche rivolte al suo fidanzato, accusato di volere la privacy solo quando si tratta della sua relazione.

"Smettiamola di creare storie inesistenti rischiando solo di ferire e/o infastidire", ha proseguito Giulia, che poi ha spinto tutti ad utilizzare i social per diffondere speranza e messaggi positivi.