Per Steffy Forrester le prossime puntate di Beautiful saranno alquanto complicate. La giovane infatti, a causa dei forti dolori causati dall'incidente, comincerà ad abusare degli antidolorifici. Ciò le farà perdere il controllo, tanto da costringere Liam a sottrarle Kelly. Questo porterà la figlia di Ridge ancora più fuori di sé, tanto che i telespettatori della soap tv, la vedranno giungere a casa di Brooke minacciando i presenti armata di coltello [VIDEO].

Anticipazioni Beautiful: Steffy abusa di farmaci, Liam le porta via Kelly

Nelle prossime settimane in Beautiful Steffy attraverserà un periodo alquanto complicato a seguito dell'incidente in moto.

La giovane continuerà a soffrire di dolori atroci alla schiena che non le daranno tregua. A questo punto, Steffy comincerà ad abusare di antidolorifici arrivando ad avere una vera e propria dipendenza da essi.

Tutto precipiterà nel momento in cui Liam, giunto alla casa sulla scogliera, la troverà svenuta sul pavimento, scoprendo poi, nascosto sotto il cuscino del divano, un flacone di pasticche. Per dare la possibilità a Steffy di recuperare dall'incidente e preoccupato per l'incolumità della piccola Kelly, il giovane deciderà di portare via la figlioletta. Un gesto che che peggiorerà ulteriormente la situazione già precaria di Steffy.

Steffy fuori controllo va a casa Logan e inveisce contro tutti

Dalle anticipazioni su ciò che andrà in onda su Canale 5 tra qualche settimana, si viene a sapere che Steffy non se ne starà con le mani in mano. La giovane sarà disperata all'idea di aver perso Kelly, seppur temporaneamente, e deciderà quindi di andare a casa di Brooke.

La giovane, sempre più fuori di sé a causa dell'abuso di farmaci, vedrà Logan, Liam, Hope e il suo stesso padre come dei nemici. Giunta a casa Logan infatti, non esiterà ad accusare Liam di rapimento e rivorrà indietro la piccola Kelly. Steffy inveirà anche contro Hope, accusandola di volerle portare via la figlia, mentre accuserà Brooke di essere la causa della rovina della sua famiglia.

Beautiful: Steffy rivuole Kelly minaccia i familiari con un coltello

Mentre Steffy inveirà contro Liam, Brooke e Hope, Ridge verrà a sapere di quanto starà accadendo alla figlia da Thomas. Lo stilista quindi, raggiungerà in fretta e furia la casa di Brooke e qui si ritroverà di fronte alla figlia sempre più fuori controllo. Ridge tenterà di calmarla ma Steffy ne avrà anche per lui. Il clima sarà sempre più teso e tutto peggiorerà nel momento in cui Steffy tirerà fuori dalla tasca un coltello, minacciando tutti i presenti. La giovane Forrester continuerà a inveire contro tutti e accuserà il padre di essersi schierato con le Logan.

Fortunatamente, Steffy non farà del male a nessuno e poco dopo abbasserà il coltello, uscendo poi dalla casa di Brooke.

Riuscirà la figlia di Ridge a ritrovare il suo equilibrio? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.