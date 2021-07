Partirà il prossimo 18 settembre l'edizione numero 21 di Amici: tra i fan del programma c'è molta curiosità non solo circa i nuovi cantanti e ballerini che occuperanno i banchi della scuola più famosa d'Italia, ma anche riguardo i professori che sono parte fondamentale del programma. Tra i professori di ballo ci sarà di certo Lorella Cuccarini: quest'ultima ha confermato durante un'intervista rilasciata al settimanale Oggi che Maria De Filippi ha riconfermato il suo ruolo. Lorella è parsa entusiasta all'idea di poter guidare di nuovo al successo i giovani talenti.

Lorella su Amici: 'Un'esperienza eccezionale'

La notizia è fresca ma è certa: Lorella sarà di nuovo una professoressa di ballo di Amici e probabilmente con lei saranno riconfermate anche Alessandra Celentano e Veronica Peparini, essendo due punti fermi della danza all'interno del talent. ''Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici'', ha apertamente dichiarato Cuccarini ad Oggi. La showgirl, che ha messo tutta se stessa già durante l'edizione precedente del talent, non ha nascosto la sua gioia per la possibilità che le è stata nuovamente offerta.

''Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista'', ha proseguito Lorella la quale ha sempre usato molto tatto con i suoi allievi all'interno della scuola, spronandoli e incoraggiandoli.

Cuccarini, che ha espresso già la sua ammirazione per Giulia Stabile, avrà la possibilità di lavorare anche con la vincitrice di Amici 20 visto che quest'ultima sarà tra i ballerini professionisti del programma.

Conferme e smentite nel cast del talent

Insomma, pare che il tavolo dei professori di ballo resterà invariato rispetto all'anno precedente.

Per ciò che riguarda i professori di canto, è noto che Arisa sarà di nuovo nello show visto che a rifiutato una grossa cifra e con essa la possibilità di partecipare a Pechino Express per non deludere Maria De Filippi che ha fortemente creduto in lei. Anche Rudy Zerbi dovrebbe riprendere il suo posto, mentre ci sono dubbi circa la presenza di Anna Pettinelli.

Circola voce sul web, ancora non confermata da nessuna fonte ufficiale, che al posto della conduttrice radiofonica potrebbe arrivare un cantante che fu vincitore di Amici, ossia Alberto Urso.

Non vi è nulla di certo, ma è anche vero che il cantante è stato molto spesso nell'ultimo periodo negli studi Elios. Insomma a poco più di un mese dall'inizio della nuova edizione, fervono i preparativi per regalare al pubblico un altro anno eccezionale di Amici, il talent che nonostante i suoi vent'anni alle spalle pare non conoscere alcuna crisi.