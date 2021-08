Can Yaman potrebbe tornare in onda al più presto su Canale 5. Questa estate il divo turco ha appassionato i telespettatori con la Serie TV Mr Wrong - Lezioni d'amore ma, a quanto pare, potrebbe ritornare al più presto sugli schermi della rete ammiraglia Mediaset con una nuova soap opera risalente al 2014. Trattasi di "Gonul Isleri", che in Italia prenderebbe il nome di Affari di cuore.

Su Canale 5 potrebbe arrivare una nuova serie tv con Can Yaman

Can Yaman potrebbe approdare su Canale 5 con una serie che è stata trasmessa in Turchia, per la prima volta, nel 2014, riscuotendo un buon successo dal punto di vista degli ascolti e delle critiche da parte del pubblico.

In questa nuova serie Can Yaman veste i panni di Bedir: anche questa volta si dividerà tra affari di famiglia, vicende d'amore e intrighi che di sicuro non deluderanno le aspettative del pubblico.

L'attore turco Can Yaman bisserà il successo di DayDreamer?

Del resto le varie soap trasmesse in questi anni su Canale 5 con protagonista Can Yaman hanno sempre conquistato il pubblico italiano.

La più fortunata è stata sicuramente DayDreamer - Le ali del sogno, con protagonista la coppia Can-Sanem che aveva fatto breccia nel cuore degli spettatori di Canale 5.

In attesa di scoprire se questa trattativa andrà in porto e se la nuova serie dal titolo Affari di cuore approderà per davvero su Canale 5, Can Yaman continua a essere al centro del gossip per la sua turbolenta storia d'amore con Diletta Leotta.

Sarebbe finita la storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta

I due, infatti, da un po' di tempo ormai non si fanno più vedere insieme, come accadeva fino allo scorso giugno, quando si mostravano sempre felici e innamorati durante tutti i loro spostamenti estivi.

In questo ultimo periodo Can e Diletta non hanno trascorso le vacanze insieme: lui in giro tra la Sardegna e la Campania, lei invece "a zonzo" con le sue amiche tra la Sicilia e Montecarlo.

Così le voci su un possibile addio definitivo si fanno sempre più concrete, al punto che in molti ormai sostengono che i due non sarebbero più una coppia e che avrebbero intrapreso strade differenti.

Malgrado le voci e le indiscrezioni sul loro conto, sia Can che Diletta in queste settimane hanno preferito mantenere un "profilo basso".

Entrambi hanno scelto di non commentare le notizie che parlano di rottura e separazione definitiva, preferendo così tacere e andare avanti, quasi come se nulla fosse successo. Al più presto romperanno il muro del silenzio? I fan sperano di sì.