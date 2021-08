Lavori in corso per Amici 21. La nuova edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, quest'anno debutterà a settembre e intanto la padrona di casa dello show sta mettendo a punto quelle che saranno le novità della stagione 2021/2022. Occhi puntati sull'addio di Arisa che non farà più parte del cast di Amici 21 mentre per la prof Lorella Cuccarini ci sarà un cambio di scuderia. Dopo aver debuttato nelle vesti di prof di ballo, da settembre sarà la nuova prof di canto della scuola, come confermato dalla stessa Lorella sui social.

Cambiamenti ad Amici 21: le novità del cast

Nel dettaglio, le anticipazioni su Amici 21 rivelano che quest'anno non ci sarà spazio per Arisa all'interno del cast del talent show di Maria De Filippi.

La cantante esce così di scena e sarà sostituita proprio dalla collega Lorella Cuccarini, la quale prenderà il suo posto come nuova docente di canto.

Nel team dei prof di ballo, invece, arriverà la new entry Raimondo Todaro, che proprio qualche giorno fa ha annunciato e confermato ufficialmente la sua uscita di scena dal cast di Ballando con le stelle, lo show di Milly Carlucci che è stata la sua casa per ben quindici anni.

Le parole di Lorella Cuccarini, nuova prof di canto ad Amici 21

La conferma ufficiale del passaggio di Lorella Cuccarini da prof di ballo a prof di canto ad Amici 21, è arrivata da parte della diretta interessata stessa.

In queste ore, infatti, la celebre showgirl e conduttrice ha deciso di rispondere a un po' di domande che le sono state fatte dai numerosi fan su Instagram e tra queste anche quelle legate al suo debutto nelle vesti di professoressa di canto.

Lorella ha così confermato la notizia, precisando che ad averglielo chiesto è stata proprio la padrona di casa Maria De Filippi.

"È stata una richiesta personale di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile", ha ammesso Lorella Cuccarini confermando così di essere felice di potersi cimentare in questa nuova avventura nelle vesti di prof di canto ad Amici 21.

'Non è mai accaduto prima', dice Lorella Cuccarini sui social

"Credo che nella storia del programma non sia mai accaduto prima che un docente abbia ricoperto due discipline", ha proseguito ancora Lorella che sarà così la protagonista di questo primato che le spetterà in quanto prof di entrambe le due discipline che vengono insegnate all'interno della scuola di talento più famosa del piccolo schermo.

In attesa di scoprire come se la caverà Lorella in questa nuova esperienza, le anticipazioni sulla programmazione di Amici 21 rivelano che, quest'anno, la prima puntata è fissata per sabato 18 settembre, come sempre nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16 circa.