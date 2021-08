Continua il successo della star turca Can Yaman, che viene considerato come uno degli attori di punta presenti attualmente in Italia. Il successo di Can non si arresta e in questi ultimi anni è diventato une dei volti più amati dal pubblico italiano, che ha sempre premiato le sue serie trasmesse su Canale 5.

A parlare del divo turco è stato anche il giornalista e autore tv Giancarlo De Andreis, il quale ha confermato che il grande successo dell'attore è arrivato grazie alla soap DayDreamer - Le ali del sogno, che lo ha consacrato ufficialmente.

Il grande successo di Can Yaman grazie a DayDreamer

A svelare un po' di retroscena sul conto dell'attore turco che sta facendo impazzire gli spettatori, ci ha pensato De Andreis, il quale non ha nascosto che questo è davvero un momento d'oro per Can Yaman, che in Italia gode di una grandissima popolarità.

"È stata la soap DayDreamer - Le ali del sogno a farlo diventare una stella", ha ammesso il giornalista e autore televisivo, sottolineando che proprio grazie a questa soap, la sua carriera ha ottenuto un balzo in avanti.

La storia d'amore tra Can e Sanem, protagonisti di DayDreamer, ha fatto sognare milioni di spettatori su Canale 5, moltissimi dei quali hanno iniziato ad appassionarsi alle vicende dell'attore turco, proprio grazie a questa serie di successo che attirava l'attenzione di oltre 2.5 milioni di persone.

I nuovi impegni tv di Can Yaman

Da quel momento in poi la carriera di Can non si è più fermata e per lui sono arrivate sempre più proposte televisive.

L'attore, ad esempio, ha preso parte come guest star nell'ultima stagione di Che Dio ci aiuti, la fiction di prime time della rete ammiraglia Rai, con protagonista Elena Sofia Ricci.

La vera svolta, però, arriverà nei prossimi mesi, visto che Can nelle scorse settimane ha annunciato sui social che sarà il protagonista maschile della nuova fiction "Viola come il mare", destinata alla prima serata di Canale 5.

La chiacchierata storia d'amore tra Can e Diletta Leotta

Oltre a questo impegno, nel 2022 l'attore turco sarà impegnato anche con le riprese di Sandokan, la serie che venne portata al successo da Kabir Bedi negli anni '70 e che ritornerà in onda con questo revival che vedrà protagonista l'attore turco.

Intanto, però, Can continua a tenere banco anche per la sua chiacchierata vita sentimentale. Da un po' di settimane, ormai, non fa più coppia fissa con Diletta Leotta.

Le strade dei due pare si siano separate definitivamente e la dimostrazione chiave è arrivata in occasione della recente festa di compleanno della conduttrice Diletta Leotta, alla quale non ha preso parte Yaman.