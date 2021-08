Le avventure della serie televisiva di origini turche intitolata Love is in the air (Sen Çal Kapimi), continuano ad andare in onda su Canale 5.

Gli spoiler su ciò che succederà nell’episodio in programmazione nel pomeriggio di lunedì 30 agosto 2021, svelano che Eda Yildiz non nasconderà il proprio turbamento dopo che non è riuscita a trascorrere una serata con Serkan Bolat (Kerem Bursin). In particolare la giovane studentessa si sentirà presa in giro dal facoltoso architetto, reo di averle dato buca, senza sapere in realtà che entrambi si sono aspettati in dei posti diversi.

Engin Sezgin (Anıl İlter) invece farà in modo che la sua fidanzata Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) non entri nel panico, nel momento in cui conoscerà sua madre: per riuscire nel suo intento il ragazzo potrà contare sul supporto della signora Aydan (Neslihan Yeldan).

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 30 agosto: Engin si serve della complicità di Aydan per mettere a suo agio Piril

Nel corso della puntata che verrà trasmessa su Canale 5 lunedì 30 agosto 2021 - come al solito a partire dalle ore 15:30 sino alle 16:20 - Engin metterà in pratica una prova con l’aiuto della signora Aydan per vedere la reazione della sua fidanzata Piril: in particolare il migliore amico di Serkan sarà sempre più desideroso di vedere la propria amata a suo agio nell’istante in cui le farà conoscere finalmente sua madre.

La messinscena di Engin però finirà per scatenare delle incomprensioni, poiché Melek (Elçin Afacanc), Ayfer (Evrim Doğan) e Figen (Sitare Akbaş) ad esempio crederanno che lui voglia chiedere la mano a Eda per fare le veci dell’amico Serkan.

Le intenzioni di Engin e Aydan vengono fraintese, Serkan aiuta Eda a superare la claustrofobia

Anche Serkan fraintenderà la situazione, poiché penserà che sua madre debba fare una proposta di nozze a Piril da parte di Engin. Eda invece sarà convinta che l’architetto abbia cercato di umiliarla la sera prima, non essendosi presentato al loro appuntamento: in realtà la giovane studentessa non saprà che non è stato affatto il suo ex fidanzato a cambiare l’indirizzo del ristorante che le aveva scritto in un biglietto.

Dopo aver risolto il nuovo malinteso, Bolat finalmente andrà a cena con Eda: l’architetto coglierà l’occasione al volo per aiutarla a superare una sua grossa paura, quella di salire sull’ascensore, provando a gestire la claustrofobia.

Si sentirà al sicuro la fanciulla tra le braccia di Serkan? Sarà chiarito solo nelle puntate successive dello sceneggiato.