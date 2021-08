Gli spoiler della soap opera Brave and beautiful, dal titolo originale Cesur ve Güzel, riservano diverse sorprese per i fan.

Nelle puntate che andranno in onda dal 30 agosto al 3 settembre, Cesur avrà un colloquio con il nuovo procuratore Sehat, ma non tutto andrà come sperato dall'uomo. Intanto Suhan festeggerà il suo compleanno a casa Alemdaroğlu e non farà altro che scambiarsi effusioni e promesse d'amore insieme al suo amato Cesur. In seguito Can entrerà nella tenuta dei Korludag e minaccerà Tahsin di ucciderlo: Cesur, però, arriverà in tempo e riuscirà a salvare la vita a Tahsin ancora una volta.

Cesur ha un colloquio con Sehat

Nelle prossime puntate di Brave and Beautiful, nella cittadina di Korludag arriverà Sehat, il nuovo procuratore. Nel frattempo Suhan viene a scoprire, da Mihriban, che è scomparsa improvvisamente la lettera che Riza aveva scritto a Cesur dal carcere, proprio durante l'ultima visita di suo padre. Hulya, invece, chiederà a Cahide di ritrovare il passaporto che le aveva preso Kohran.

In seguito Cesur avrà un colloquio con il nuovo procuratore Sehat, dopo il quale sarà assai preoccupato del fatto che Tahsin l'abbia fatta franca ancora una volta. Adalet, intanto, temerà che tutta la verità possa venire fuori, in un modo o nell'altro e non saprà cosa fare per impedirlo.

Suhan, intanto, organizzerà il suo compleanno dai Alemdaroğlu, mentre Tahsin rischierà la sua vita, poiché Can riuscirà ad entrare nella sua tenuta e lo minaccerà di morte.

Suhan festeggia il suo compleanno

Suhan festeggerà il suo compleanno a casa di Cesur e trascorrerà la maggior parte del tempo a scambiarsi promesse d'amore con il suo amato.

Intanto Korhan incontrerà Hulya, mentre Can riuscirà ad entrare nella tenuta dei Korludag con una pistola e minaccerà Tahsin di morte. All'improvviso, però, arriverà Cesur a salvare la vita al suo acerrimo nemico.

Successivamente il camionista verrà interrogato presso la procura e farà il nome di Cesur, ma il procuratore vedrà i video delle telecamere e scoprirà che qualcuno ha ordinato all'uomo di uccidere Tahsin.

La confessione di Mutlu, intanto, escluderà il coinvolgimento di Tahsin nella fuga di Riza.

Bulent cerca di avvicinarsi a Banu

Bulent cercherà di avvicinarsi sempre di più a Banu e si offrirà di accompagnarla a Istanbul, mentre Adalet sarà preoccupata per il fatto che suo fratello Riza sia di nuovo in circolazione, ma anche perché Cesur vorrà riesumare il corpo del madre.

Nel contempo Huseyn e Mehmet aiuteranno Tahsin ad indagare sul conto del nuovo procuratore, così controlleranno il suo computer personale e leggeranno le email scritte da Cesur.