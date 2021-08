Nelle prossime puntate italiane Brave and Beautiful il dominio di Tahsin Korludağ subirà una battuta d'arresto. L'uomo, infatti, verrà arrestato per l'evasione di Riza Soyözlü. Le anticipazioni rivelano che l'ex carcerato causerà questa ed altre conseguenze in cui sarà coinvolto anche Cesur Alemdaroğlu, il quale penserà di aver raggiunto l'obiettivo di mettere ko il potente signore di Korludağ. Tuttavia, la vittoria sarà temporanea e il giovane in cerca di vendetta si renderà conto che la battaglia contro il padre di Sühan sarà soltanto ai blocchi di partenza.

Vediamo nel dettaglio quali eventi porteranno all'arresto di Tahsin.

Trame turche di Brave and Beautiful: Tahsin ordina di uccidere Riza

Come è già stato anticipato, nelle puntate in onda presto anche in Italia Tahsin dovrà fronteggiare un nuovo nemico, Riza Soyözlü. Si tratta del fratello della moglie Adalet, in carcere da più di 30 anni per l’omicidio del direttore dell’orfanotrofio in cui aveva vissuto da bambino (un crimine in realtà commesso dalla sorella). Saputo che anche Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) vuole rovinare Korludağ, cercherà di mettersi in contatto con lui scrivendogli una lettera che verrà, tuttavia, intercettata da Tahsin. Quando Alemdaroğlu sarà vicino a capire cosa si nasconde dietro le azioni del suocero, quest'ultimo non ci penserà due volte e corromperà le autorità perché trasferiscano il cognato in un altro carcere.

In realtà, l'uomo assolderà l'ex poliziotto Mutlu perché intervenga durante il trasferimento e uccida Riza, simulando un tentativo di fuga. Le cose, però, non andranno come pianificate.

Tahsin tenta di fare accusare Cesur dell’evasione di Riza: anticipazioni Brave and Beautiful

Il piano di Tahsin prevede che un'auto urterà il mezzo della polizia su cui sarà trasportato Riza con l'intento di ucciderlo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le anticipazioni turche di Brave and Beautiful rivelano che la pianificazione andrà in fumo, perché Riza approfitterà della situazione e riuscirà a fuggire, facendo perdere le sue tracce. Korludağ avrà, dunque, un nuovo problema da risolvere. Innanzitutto, il potente signore cercherà di addossare su Cesur la colpa della fuga del criminale.

Nello specifico, Tahsin farà in modo che il nuovo pubblico ministero arresti l'uomo che guidava la vettura che ha causato l'incidente. Successivamente, il conducente verrà avvicinato in cella da un uomo di Korludağ che lo convincerà a dichiarare il falso, ossia che è stato Cesur Alemdaroğlu ad averlo assunto per provocare l'impatto e permettere a Riza di evadere. Anche questo piano, tuttavia, non andrà a buon fine.

Korludağ viene arrestato: Brave and Beautiful, spoiler Turchia

Il nuovo pubblico ministero non crederà così facilmente alle dichiarazioni del criminale e deciderà di indagare. Secondo le anticipazioni turche di Brave and Beautiful, l'uomo visionerà i filmati di sorveglianza e scoprirà che Cesur non c'entra nulla con la vicenda.

A questo punto Tahsin sarà nei guai e verrà arrestato sotto gli occhi increduli della figlia Sühan che, nonostante le accuse di Cesur, continuerà a sperare nell'innocenza del padre. La soddisfazione di Alemdaroğlu, però, non durerà per molto. Infatti, Tahsin riuscirà a farla franca: minacciato da Salih (Okday Korunan) e Adalet, Mutlu si costituirà e confesserà di essere il colpevole dell'evasione di Riza Soyözlü. Korludağ verrà dunque scagionato e potrà uscire dal carcere. Nel frattempo, il fratello di Adalet si procurerà un cellulare e darà inizio al suo piano di vendetta contro la sorella e il marito.