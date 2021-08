In Love is in the air continuerà a esserci tensione tra Serkan Bolat e Efe Akman. Quest'ultimo metterà nei guai Bolat sabotando i disegni di un tetto e che avrà come conseguenza il crollo del manufatto. Il sabotaggio verrà scoperto da Serkan, il quale costringerà Efe ad assumersi le sue responsabilità. Pertanto Efe confesserà l'errore dinnanzi alla stampa. Ciò facendo, la figura professionale di Efe sarà compromessa e l'uomo, ben presto, lascerà Istanbul.

Efe manomette il progetto di Serkan per causare un crollo

In Love is in the air, Serkan non si fiderà affatto del suo nuovo socio Efe Akman.

Nel corso delle prossime puntate, Bolat indagherà su di lui e scoprirà che l'uomo sarà cresciuto nello stesso paese natale di Eda. Serkan sarà molto sospettoso, soprattutto dopo aver saputo che l'architetto si era laureato grazie a una borsa di studio e che aveva aperto uno studio a Roma nonostante non disponesse di risorse finanziarie.

A questo punto, Serkan capirà che Efe hs un misterioso socio. Proprio questa misteriosa persona ordinerà a Efe di sabotare i disegni di Serkan riguardanti il progetto di un tetto. Il tutto con lo scopo di far crollare il manufatto e mettere nei guai Bolat.

Serkan costringe Efe ad ammettere pubblicamente l'errore

In effetti la manomissione messa in atto da Efe Akman darà i frutti sperati, visto che il nuovo tetto progettato da Serkan crollerà a poche ore dalla sua edificazione, fortunatamente senza causare vittime.

Serkan sarà distrutto ma, con il passare delle ore e con l'aiuto di Eda, capirà che qualcuno avrà sabotato il suo progetto, consegnando alla ditta costruttrice dei disegni diversi. Non passerà molto tempo prima che i sospetti ricadano su Efe, il quale verrà smascherato.

A questo punto Serkan costringerà Efe a fare una dichiarazione pubblica alla stampa, dove l'architetto paesaggista ammetterà di aver commesso un errore.

Bolat farà tradurre la dichiarazione di Efe anche in inglese, screditando di fatto la figura professionale del suo socio.

Dopo essere stato smascherato, Efe tornerà in Italia

Con il prosieguo delle puntate, Efe Akman di vedrà costretto a fare ritorno in Italia per cercare di frenare la cattiva pubblicità che la vicenda legata alla Art Life e a Serkan gli avrà procurato.

Prima di lasciare Istanbul, Akman rivelerà a Bolat che al suo posto arriverà il suo socio misterioso. Dal dialogo tra i due, si intuirà che si tratta di una donna. Dando uno sguardo alle trame successive, si scoprirà che si tratterà della nonna di Eda, pronta a vendicarsi della famiglia Bolat per la morte del figlio.

Per non perdere nulla delle vicende di Love is in the air, di ricorda che la soap Tv iberica va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:30.