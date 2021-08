Grande attesa da parte degli spettatori di Doc - Nelle tue mani per la messa in onda della seconda stagione. La celebre fiction con protagonista Luca Argentero, dopo il boom di ascolti della prima stagione, è stata già riconfermata dalla Rai per un secondo capitolo. Nei mesi scorsi sono cominciate le riprese delle nuove puntate, che si preannunciano ricche di colpi di scena e sorprese. Una di questa riguarderà la probabile morte di uno dei personaggi che il pubblico ha avuto modo di conoscere durante la prima stagione, vista da oltre sette milioni di spettatori.

Le prime anticipazioni sulle trame di Doc - Nelle tue mani 2

Nel dettaglio, le prime anticipazioni di Doc - Nelle tue mani 2 rivelano che le trame delle nuove puntate saranno incentrate in parte anche sul tema Covid-19. La pandemia, infatti, arriverà anche tra le corsie dell'ospedale della fiction interpretata da Luca Argentero.

I colpi di scena non mancheranno ed è stato già annunciato che uno dei personaggi della serie morirà proprio a causa del Covid-19.

Un lutto che colpirà la squadra capitanata dal dottor Andrea Fanti, ma chi sarà il personaggio che uscirà di scena in maniera a dir poco drammatica?

Al momento le indiscrezioni riportano al nome dell'attore Gianmarco Suarino, che nella fiction Doc veste i panni del dottor Lorenzo Lazzarini.

La morte di un personaggio di Doc - Nelle tue mani al centro della seconda serie

Sebbene non ci sia ancora nulla di certo al 100%, l'attore non sarà presente in tutto il ciclo di appuntamenti della seconda stagione e questo farebbe pensare alla sua uscita di scena definitiva.

Le anticipazioni su Doc - Nelle tue mani 2 rivelano che ci sarà spazio anche per delle new entry che non passeranno affatto inosservate.

Una di queste sarà Giusy Buscemi, che vestirà i panni di una nuova dottoressa.

Al momento non si hanno ancora notizie dettagliate sul suo personaggio, ma c'è da scommettere che interagirà col dottor Fanti.

Insomma, Doc - Nelle tue mani 2 si preannuncia a dir poco imperdibile per tutti gli spettatori e fan della serie medical di Rai 1.

Ottimi ascolti anche per le repliche estive di Doc su Rai 1

L'appuntamento con le nuove puntate è fissato nel 2022, intanto sulla rete ammiraglia si sta concludendo la messa in onda del ciclo di repliche della prima stagione.

Trasmesse di giovedì sera in prime time, le puntate hanno ottenuto una media di oltre due milioni di spettatori fissi a settimana, pari a uno share del 14%. Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia Rai di avere sempre la meglio nella gara auditel del prime time estivo.