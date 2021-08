Uomini e donne è pronto a tornare in onda nei pomeriggi di Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che la celebre trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi è stata già confermata per tutta la durata della prossima stagione tv 2021/2022. Come da tradizione, il dating show occuperà la fascia oraria del primo pomeriggio e terrà banco con le nuove vicende dei tronisti, cavalieri e dame del trono over. Le sorprese non mancheranno e quella più attesa riguarderà sicuramente il debutto della tronista trans.

I retroscena su Uomini e donne: le novità di settembre 2021

Nel dettaglio i primi retroscena sulla nuova edizione di Uomini e donne, che debutterà a settembre, rivelano che quest'anno Maria De Filippi ha scelto di stravolgere le carte in tavola e di puntare su una donna trans come nuova tronista.

Trattasi di una giovane ragazza che nella vita fa la commessa e che ha portato a termine il suo percorso di transizione.

Sarà lei una delle novità di questa edizione del programma dei sentimenti: si metterà in gioco per cercare la sua anima gemella e abbattere il muro dei pregiudizi.

La nuova tronista di Uomini e donne, però, non sarà la sola a cercare la sua anima gemella: al suo fianco, infatti, siederanno altri tre tronisti pronti a mettersi in gioco.

Quattro nuovi tronisti al centro di U&D

Al momento dei quattro nuovi tronisti di settembre non si hanno ulteriori dettagli: i nomi e gli "identikit" dei protagonisti verranno svelati soltanto nel corso della prima registrazione del programma di Maria De Filippi che, al momento, sarebbe in programma il prossimo 29 agosto.

Anche quest'anno, poi, accanto al trono classico ci sarà l'over.

Entrambi conviveranno durante i cinque appuntamenti settimanali della trasmissione.

I retroscena sul parterre del trono over rivelano che è confermata la presenza di Gemma Galgani.

Gemma Galgani tornerà a Uomini e donne 2021/22

Secondo quanto apprende Blasting News, contrariamente alle voci che circolavano sui social legate a un possibile addio della dama torinese, non risulterebbe affatto un'uscita di scena dal programma di Gemma.

A distanza di ben dieci anni dal suo arrivo in trasmissione, Gemma tornerà a mettersi in gioco, con la speranza questa volta di trovare per davvero un uomo che sia in grado di conquistarla e di rapirle il cuore.

Nel parterre del trono over di Uomini e donne ci sarà spazio anche per il ritorno della dama Isabella Ricci. Anche lei dopo il successo della passata edizione, con la quale ha conquistato cavalieri e pubblico da casa, tornerà a mettersi alla prova con la speranza di trovare un uomo col quale condividere la vita fuori dal contesto televisivo.