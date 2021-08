Fra qualche settimana inizierà il GF Vip e c'è grande attesa per scoprire qualcosa in più sui concorrenti della nuova edizione. L'ingresso di Sophie Codegoni è confermato e l'ex tronista di Uomini e Donne è pronta a mettersi in gioco nell'appartamento di Cinecittà. In una recente intervista esclusiva, la modella ha rivelato un retroscena sul suo passato, riguardante un trasloco per via di una vicenda non poco carina, che racconterà nel dettaglio ai coinquilini che condivideranno con lei l'esperienza al Grande Fratello Vip. Inoltre, Sophie ha parlato del rapporto che la lega a Fabrizio Corona, smentendo i gossip riguardo ad un presunto flirt.

Sophie Codegoni, retroscena sul suo trasloco in passato

Sophie Codegoni ha parlato del suo passato e ha rivelato che i suoi genitori, Valeria e Stefano, si sono separati quando aveva tre anni. La madre dell'ex tronista del dating show di Maria De Filippi, si è fidanzata nuovamente ed è nato suo fratello. La modella ha confidato un retroscena della sua vita privata su un episodio spiacevole avvenuto qualche anno fa. Sophie ha infatti dichiarato: ''Ci siamo trasferiti a Riccione, dove ho vissuto sei anni. Poi una vicenda non troppo carina ci ha fatto ritraslocare e ora vivo a Tradate, vicino a Varese''.

Nella casa del GF Vip 6 Sophie parlerà di un episodio non troppo carino

Sophie non ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda ma, a tal proposito, ha affermato che si è trattato di una questione familiare che sarebbe lunga da raccontare e sarebbe anche complicato.

Codegoni, però, ha detto di essere pronta a parlarne nella casa del GF Vip 6, anticipando: ''Avrò modo di farlo con i miei coinquilini. Fatto sta che c'erano un po' di problemi economici e così ho cercato un lavoro e ho iniziato a lavorare come modella nello showroom di Chiara Ferragni''.

GF Vip 6, Sophie Codegoni pronta anche all'amore

Sophie Codegoni ha parlato inoltre anche della sua vita sentimentale, smentendo i gossip circolati sul suo conto. In particolar modo, l'ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che Nicolò Zaniolo è soltanto un amico. La modella ha anche detto di non essere legata a Fabrizio Corona, ma che l'imprenditore è soltanto una persona meravigliosa che la sta aiutando e a cui vuole bene davvero.

Come spiegato dall'ex tronista, l'ex marito di Nina Moric avrebbe dichiarato di fronte ai Carabinieri che lei era la sua convivente, soltanto perché la situazione lo richiedeva. Riguardo alla partecipazione al Grande Fratello Vip, Corona ha consigliato a Sophie di non farsi troppe paranoie e di essere socievole. Non resta che attendere pertanto la nuova edizione del reality, per scoprire qualcosa in più sul passato di Codegoni.