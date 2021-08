La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua a destare grande attenzione e curiosità tra i tantissimi fan della coppia. I due, ormai da un po' di settimane, hanno fatto perdere le loro tracce sui social e sembrerebbe praticamente certa la notizia della loro rottura. L'attore turco, in questi giorni, non ha presenziato neppure alla festa di compleanno di Diletta: un'assenza che non è passata inosservata e che ha alimentato il Gossip sulla rottura. Secondo l'esperto di gossip Alessandro Rosica, la love story tra i due non sarebbe mai esistita al punto da rivelare che tra Can e Diletta ci sarebbe stata solo passione fisica.

È già finita tra Can Yaman e Diletta Leotta?

Nel dettaglio, Rosica è stato uno dei primi ad annunciare sui social la soffiata legata alla rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta.

I due, in effetti, da un po' di settimane non si mostrano più insieme sui social: l'alchimia che li univa sembra non esserci più, al punto che hanno trascorso anche le vacanze da "single", ognuno per conto suo.

Il colpo di scena, poi, è arrivato in occasione della festa di compleanno di Diletta: la conduttrice ha festeggiato il suo trentesimo compleanno ma, al suo fianco, non c'era Can Yaman.

L'attacco di Alessandro Rosica sui social

Il divo turco, mentre la conduttrice sportiva festeggiava nella villa di famiglia a Catania, si trovava in giro per Roma, come testimoniato da alcune foto scattate coi fan.

Insomma le voci di crisi si sono rincorse sempre più anche se, nelle ultime ore, si sono diffuse anche indiscrezioni legate ad un possibile ritorno di fiamma tra Can Yaman e la conduttrice.

In particolar modo, si vociferava che l'attore turco stesse cercando di fare il possibile per riconquistare di nuovo Diletta dopo la frattura che li ha divisi.

Ma qual è la verità dei fatti? Can sta provando davvero a far breccia di nuovo nel cuore della conduttrice? Anche in questo caso, a fare un po' di chiarezza, ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica.

'Non c'è mai stato nulla', sbotta Rosica contro la coppia Can-Diletta

Sui social, infatti, ha smentito la notizia del presunto interesse da parte di Can Yaman a riconquistare colei che ormai sarebbe la sua ex fidanzata.

"Ma chi può mai abboccare a questa falsità?", ha esordito l'esperto di gossip commentando la notizia e aggiungendo poi che, in realtà, tra Can e Diletta non ci sarebbe mai stati nulla.

"Ma poi quale crisi? Non c'è mai stato nulla oltre al se...", ha proseguito ancora Alessandro Rosica, sottolineando il fatto che oltre ai rapporti intimi, quella tra Yaman e Leotta non potrebbe essere definita una vera storia d'amore, così come credevano i numerosi fan.