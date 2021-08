Giulia Stabile conquista tutti: il 2021 è stato l'anno della ballerina che ha vinto il talent di Maria De Filippi e, di certo, gli anni a venire vedranno la vincitrice di Amici 20 sempre più meritata protagonista del piccolo schermo. La romana diciannovenne ha rilasciato un'intervista a Di Più Tv nella quale si è raccontata a cuore aperto, parlando non solo dei nuovi progetti lavorativi che la coinvolgeranno ma anche della sua relazione con Sangiovanni. Con il cantante va tutto a gonfie vele, ne è riprova il fatto che Giulia sia stata al suo fianco durante gli ultimi live, nei quali ha ballato sulle note delle hit del fidanzato, dando vita a momenti di vera magia.

I ruoli di Giulia ad Amici 21 e Tu si que vales

Le voci che volevano Giulia nuova ballerina professionista di Amici 21 e con un ruolo ben definito all'interno di Tu si que vales sono state confermate. E a farlo è la diretta interessata: la giovane e magnetica ballerina ha rivelato ai suoi fan quali sono i suoi progetti lavorativi che la vedranno tornare sul piccolo schermo già dal prossimo settembre. "Eseguirò le coreografie che poi gli allievi ballerini dovranno imparare" ha affermato Giulia relativamente al suo lavoro all'interno di Amici 21, aggiungendo che a farle la proposta è stata proprio Maria De Filippi. Stabile è rimasta di stucco: ha subito accettato per realizzare solo in seguito la grande opportunità che la sua "madrina" televisiva le aveva offerto.

Non solo, anche a Tu si Que vales avrà un ruolo davvero divertente: con la sua troupe Giulia girerà dietro le quinte per realizzare dei video destinati alla piattaforma Witty.tv.

"In questo ruolo, cercherò di mostrare la mia ironia, la mia voglia di divertirmi e di fare divertire il pubblico", ha dichiarato la danzatrice. E a conferma di ciò, la piattaforma web ha condiviso nel giorno di Ferragosto un video della romana che si dichiara pronta per lo show.

Successivamente la ragazza non ha potuto non rivolgere parole di ringraziamento a De Filippi.

"Non mi sono mai sentita giudicata, solo capita" ha affermato con grande gratitudine Stabile parlando della conduttrice.

"Devo a lei se oggi sono così, sicura di me e di ciò che voglio dalla vita", ha concluso Giulia.

La ballerina su Sangiovanni: 'Sono molto innamorata di lui'

Durante l'intervista, non si poteva non fare riferimento al suo rapporto con Sangiovanni, nato all'interno della scuola e ora molto seguito dai fan della coppia che rivedono nei due giovani l'ideale di una relazione pulita, genuina e vera. Ma parlando di convivenza, così come in precedenza aveva fatto il cantautore, Giulia ha frenato. "Siamo molto giovani e il lavoro ci sta prendendo tantissimo", dichiarando che se lei è occupata di più a Roma, il fidanzato si trova spesso nel capoluogo lombardo. La ragazza ha aggiunto non solo di aver conosciuto la famiglia del fidanzato che l'ha accolta come una figlia, ma anche di aver passato dei momenti bellissimi nella città di origine di Sangio.

"Sono molto innamorata di lui" ha detto poi Stabile, senza nascondere i suoi sentimenti. I due non perdono occasione per passare del tempo insieme e in effetti, la coppia sta vivendo una bellissima estate, tra momenti condivisi sul palco e momenti di relax.

La relazione con il cantautore, per la quale Giulia ha rivelato di ispirarsi a quella dei suoi genitori, e i progetti di lavoro si coniugano a quelli di una ragazza di diciannove anni che ha mantenuto i piedi ben piantati per terra nonostante la fama e il successo. Quest'anno Stabile vuole terminare i suoi studi prendendo il diploma e poi vuole anche prendere la patente di guida. Inoltre, non è escluso che Giulia voglia prendere una casa tutta sua per completare il processo di indipendenza che ha cominciato con il suo ingresso ad Amici. Senza dubbi, la "Giulia di oggi" ha più consapevolezza di ciò che è e di ciò che può diventare.