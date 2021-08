Dopo la vincita ad Amici 20, per Giulia Stabile si sono spalancate le porte del piccolo schermo: la giovane talentuosa ballerina sarà una dei professionisti del talent che l'ha resa nota la grande pubblico, ma avrà anche un ruolo a Tu si Que Vales dov,e oltre a presentare dei talenti, realizzerà dei video inediti per Witty.tv. Ma non è tutto qui. Qualche giorno fa, la danzatrice era stata avvistata con Alessandra Celentano ed il motivo adesso è stato svelato. Giulia si è resa protagonista, con la maestra di danza classica, di un video per TikTok dove interpreta la spiritosa canzone del film di animazione della piattaforma Netflix, 'Vivo'.

La ballerina collabora con il colosso Netflix

Collaborazione di rilievo per Giulia Stabile: la romana diciannovenne ha girato un video, divenuto già virale sui social, nel quale balla sulle note della canzone del film 'Vivo'. Netflix ha affidato al volto della brillante vincitrice di Amici 20 la promozione del suo prossimo film di animazione. Al fianco della fidanzata di Sangiovanni, con il quale si è esibita sulle note di Tutta la Notte durante il Live per Radio Italia, c'è la temuta insegnante di danza classica Alessandra Celentano.

Non si può non ricordare l'interesse mostrato da Giulia, durante tutto il suo periodo di permanenza nella casetta di Amici, ai cartoni animati, per cui la collaborazione con Netflix desta ancora più interesse da parte dei fan che hanno accolto con gioia il video della ballerina.

Inoltre, la presenza della Celentano ha destato ancora più scalpore: all'ingresso della ballerina nella scuola, fu proprio lei a negarle il banco, poi concessole da Veronica Peparini, ma nel corso delle puntate la maestra Alessandra ha iniziato a mostrare interesse per l'alunna. Fino al serale, quando per lei non sono mai mancati i complimenti anche da parte della professoressa più rigorosa del talent.

Feeling lavorativo tra Giulia e la maestra Alessandra

Insomma, Giulia ha conquistato anche Netflix, mentre Alessandra ha aperto per l'occasione il suo profilo TikTok pubblicando il suo primo video nel quale giudica scherzosamente il modo di ballare di Giulia con una delle sue frasi iconiche 'Ho giusto due osservazione da fare'.

E' evidente che tra la ex allieva di Amici e la professoressa si è instaurato un certo feeling dal punto di vista professionale, visto che in un altro video comparso su YouTube le due studiano insieme la coreografia, dando vita ad un altro video molto divertente.

Il tenore dei video è senza dubbio coerente con l'idea del film di animazione Vivo che vede Stash dare la sua voce al personaggio principale. Tra musica, canzoni e passi di ballo, il film sponsorizzato da Giulia riflette senza dubbio la personalità fresca e divertente della ballerina. In ogni caso, la collaborazione con Netflix segna per Stabile un ulteriore traguardo da aggiungere a quelli già raggiunti fino ad ora.