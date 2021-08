Giulia Stabile continua a lavorare con grande impegno: la diciannovenne, prima ballerina donna a vincere Amici in 20 anni, avrà la possibilità di esibirsi, il prossimo 26 agosto, allo spettacolo che avrà luogo a Cervia in onore di Carla Fracci. L'organizzatore dell'evento è Kledi Kadiu, il quale lo scorso aprile mise al primo posto la danzatrice durante una gara con gli altri finalisti del talent. In quell'occasione, Giulia si è esibita sulle note di I'm kissing you, interpretando magistralmente il ruolo di Giulietta.

Intanto Kledi, durante un'intervista per Newsby, ha espresso il suo pensiero nei confronti della romana, dedicandole parole più che positive.

La ballerina danzerà all'evento in onore di Carla Fracci

Mentre sui social sono ormai virali le foto di Giulia in compagnia della maestra Alessandra Celentano, con la quale sta lavorando ma non si sa bene su quale progetto, Stabile raccoglie consensi anche da Kledi Kadiu, celebre ballerino di origine albanese. Organizzatore dello show in onore di Carla Fracci, venuta a mancare da poco, Kledi ha risposto alle domande della giornalista di Newsby, che ha ribadito quanto profondo sia stato il messaggio lanciato da Giulia durante la sua partecipazione ad Amici.

Kadiu, dopo aver affermato che Giulia durante lo spettacolo si esibirà anche in un passo a due con Simone Nolasco, suo coach durante il percorso nel talent e divenuto ormai suo amico, ha riservato alla ballerina delle belle parole.

'E' una ragazza molto vera, naturale, non costruita', ha detto il ballerino, sottolineando quanto preziosi siano questi valori soprattutto nel momento storico in cui viviamo dove l'apparenza è tutto.

Giulia avrebbe dovuto esibirsi davanti alla più grande delle ballerine italiane, Carla Fracci, ma la sua scomparsa ha inevitabilmente reso impossibile questa cosa.

'Giulia ha preso il cuore di tutti'

'Lei con questa sua naturalezza ha preso il cuore di tutti, dei grandi piccoli adolescenti e non', ha proseguito Kledi parlando della romana, aggiungendo che la sua autoironia l'ha senz'altro aiutata.

Insomma, dopo Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la quale l'ha coinvolta nei suoi progetti lavorativi, adesso anche Kledi loda Giulia.

La ballerina pare avere la capacità di farsi amare da tutti coloro che vengono a contatto con lei. Adesso non resta che attendere il prossimo 26 agosto per vederla sul palco dell'evento. Giulia, in ogni caso, sarà una delle protagoniste del piccolo schermo durante il prossimo autunno. Non solo sarà una ballerina professionista di Amici 21, ma avrà anche un ruolo a Tu si que vales.