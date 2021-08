Un nuovo cambio di programmazione è previsto su Canale 5 nel corso delle prossime settimane. A essere interessate saranno le soap Brave and Beautiful e Love is in the air che questa estate hanno occupato la fascia del primo pomeriggio Mediaset, registrando dei buoni risultati auditel, che non hanno fatto rimpiangere gli ascolti di Uomini e donne. Dal prossimo 6 settembre, con il ritorno in video di Pomeriggio 5, ci sarà la prima modifica al palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

Ritorna Pomeriggio 5 e cambia la programmazione di Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Canale 5 rivelano che dal prossimo 6 settembre, ritornerà l'appuntamento con Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso, confermato come sempre dal lunedì al venerdì in diretta.

Quest'anno, però, la trasmissione subirà delle modifiche che riguarderanno sia i contenuti che la durata complessiva del talk show. La messa in onda, infatti, è in programma dalle 17:35 alle 18:45 circa, con durata complessiva di circa un'ora.

Dal 6 settembre, quindi, il palinsesto di Canale 5 verrà ristrutturato per far sì che nel tardo pomeriggio, la linea venga ceduta al talk show condotto da Barbara d'Urso.

Brave and Beautiful raddoppia la durata, Love is in the air slitta

E così, tutta la prima parte del primo pomeriggio di Canale 5, sarà totalmente nelle mani delle due soap turche che hanno ottenuto ottimi ascolti questa estate.

Alle ore 14:45 si partirà con un doppio episodio di Brave and Beautiful: la soap turca con protagonisti Cesur e Suhan, sarà in onda per un'intera settimana con ben due episodi al giorno, che andranno in onda fino alle 16:30 circa.

A seguire, poi, ci sarà spazio per un episodio completo di Love is in the air, l'altra soap turca che questa estate ha appassionato gli spettatori della rete ammiraglia e che farà ufficialmente da traino al programma condotto da Barbara d'Urso.

Un cambio programmazione che, sicuramente, renderà felici i fan di Brave and Beautiful, dato che nel giro di una settimana potranno vedere dieci nuovi episodi della serie.

Dal 13 settembre previsto un nuovo cambio palinsesto per Brave & Beautiful

Ma la situazione cambierà nuovamente a partire da lunedì 13 settembre, quando è previsto un nuovo cambio programmazione per la rete.

In questi giorni, infatti, sono iniziate le registrazioni di Uomini e donne, il fortunato talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, che andrà in onda proprio da lunedì 13, alle 14:45 circa su Canale 5.

Il ritorno del programma farà cambiare l'assetto completo del pomeriggio della rete ammiraglia e così, resta da scoprire quello che sarà il destino della soap con Cesur e Suhan.