Il Grande Fratello Vip 6 ritornerà in onda dal prossimo settembre con l'attesa nuova stagione, che potrà contare su un rinnovato cast di concorrenti.

Le prime anticipazioni rivelano che il reality show, anche quest'anno, potrà contare su una programmazione che prevede il doppio appuntamento nel prime time di Canale 5. Oltre alla puntata del lunedì ci sarà anche quella del venerdì sera, che dovrà vedersela contro Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti. Intanto, però, Alfonso Signorini sta costruendo un cast che sicuramente non deluderà le aspettative e tra le concorrenti ci saranno anche tre sorelle di origini etiope.

Concorrenti Grande Fratello Vip 6: trattativa chiusa per tre sorelle etiopi

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sul cast del Grande Fratello Vip 6 rivelano che quest'anno le soglie della porta rossa di Cinecittà potrebbero aprirsi per un totale di 20 concorrenti che dovrebbero entrare durante le prime puntate del mese di settembre.

Tra questi, come anticipato dal sito di Davide Maggio, si sarebbe arrivati alla chiusura della trattativa con tre sorelle etiopi che prenderanno parte a questa nuova edizione del reality show Mediaset.

Trattasi di tre principesse, discendenti della dinastia di Hailé Selassié, l'ultimo re di Etiopia. Le tre ragazze sono delle giovani fanciulle, scelte da Signorini per mettersi in gioco in questa nuova avventura televisiva.

Le tre principesse nel cast del GF Vip 6 di Alfonso Signorini

I loro nomi sono Jessica, Lucrezia e Clarissa: pur essendo sconosciute alla maggior parte del pubblico televisivo che segue il reality show (proprio come lo scorso anno lo era Tommaso Zorzi) le tre ragazze non passeranno affatto inosservate e c'è da scommettere che riusciranno a far molto discutere.

Delle tre nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 6, Jessica è l'unica che si è già vista in televisione in passato. La ragazza, infatti, ha partecipato ad un'edizione di Riccanza, il reality show dedicato ai giovani ricchi che non si fanno problemi a ostentare il proprio essere agiati.

Tra i candidati al prossimo GF Vip anche Soleil Sorge

Insomma la presenza di queste tre principesse nel cast del reality show di Signorini sembra promettere molto bene. Intanto, nelle ultime ore, circolano anche altri nomi di possibili concorrenti che sarebbero in pole position per questa edizione.

Tra questi spicca quello di Soleil Sorge, ex protagonista di Uomini e donne ma anche ex naufraga dell'Isola dei famosi.

Occhi puntati anche su Sophie Codegoni, ex tronista dell'ultima edizione di Uomini e donne, la quale potrebbe tornare in tv dopo la sua chiacchieratissima storia d'amore con Fabrizio Corona.