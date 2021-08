Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 15 al 22 agosto 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Genoveva, dopo essere finita in carcere per la morte di Marcia, punterà sull'aiuto dell'avvocato Velasco per farla franca e uscire di prigione. Intanto indagherà sul conto di Laura e riuscirà a scoprire i suoi segreti. Felipe, invece, riceverà una clamorosa lettera da parte di Santiago, che lo aiuterà a far chiarezza sulla colpevolezza di Genoveva.

La scarcerazione di Genoveva: anticipazioni Una Vita 15-22 agosto

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate della soap opera Una Vita, in onda dal 15 al 22 agosto 2021, rivelano che Genoveva dal carcere continuerà a indagare sul conto di Laura.

La dark lady di Acacias riceverà così un vero e proprio dossier sul conto della nuova cameriera che ha fatto assumere in casa, con il quale scoprirà tutta la verità sui suoi segreti e sul suo passato.

A questo punto, una volta che sa tutto sulla vita della donna, Genoveva non si farà problemi a minacciarla per portarla dalla sua parte ed essere così sua complice per cercare di uscire al più presto dal carcere.

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare: ben presto, infatti, la dark lady di Acacias verrà finalmente scarcerata grazie al prezioso aiuto di Velasco e si preparerà così a tornare ad Acacias, ignara però di quello che ha scoperto anche Felipe sul suo conto.

Felipe riceve una lettera da Santiago

Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita dal 15 al 22 agosto 2021, rivelano che l'avvocato riceverà una lettera da parte di Santiago.

Dopo la sua fuga a Cuba, l'uomo che si era finto il vero marito di Marcia, tornerà a farsi vivo e questa volta lo farà per mettere al corrente Felipe delle reali colpe di sua moglie sul caso della morte della domestica brasiliana.

A questo punto, quindi, per Felipe non ci sarà più alcun segreto e alcun mistero: è Genoveva la vera responsabile della terribile morte di Marcia, motivo per il quale non si farà problemi ad affrontarla al suo rientro a casa.

Gli spoiler della soap Una Vita al 22 agosto, rivelano che Felipe metterà Genoveva al corrente della lettera che ha ricevuto da Santiago.

Genoveva vittima di convulsioni: anticipazioni Una Vita 15-22 agosto

La reazione della donna sarà inaspettata: si sentirà male e perderà i sensi, al punto che sarà necessaria la corsa in ospedale.

Dopo le prime visite, i medici tranquillizzeranno Felipe, facendogli presente che la donna non ha perso il bambino che portava in grembo.

Poco dopo, però, Genoveva comincerà a essere vittima di tremende convulsioni che metteranno a repentaglio anche la vita della creatura che aspetta. Cosa succederà a questo punto? Il bambino si salverà oppure no? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap di Canale 5.