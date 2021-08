A circa tre settimane dal debutto, il cast del Grande Fratello Vip 6 inizia a prendere forma. Dopo aver confermato la partecipazione di Katia Ricciarelli, gli addetti ai lavori hanno ufficializzato due delle opinioniste della nuova edizione, alle quali si aggiungeranno altrettante rappresentanti del pubblico. La casa di Cinecittà, intanto, ha subito un restyling: il giardino e il salone sono stati rinnovati con un arredamento ispirato alla serie Love Boat.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta scaldando i motori: lunedì 13 settembre, infatti, andrà in onda la prima puntata, quella in cui saranno presentati i nuovi concorrenti.

Alfonso Signorini, però, quella sera accoglierà in studio le sue due nuove compagne d'avventura: il 19 agosto, infatti, la pagina Instagram del reality-show ha ufficializzato le opinioniste che a breve prenderanno il posto di Pupo e di Antonella Elia.

A commentare ciò che faranno i vipponi nella casa più spiata d'Italia, ci sarà l'ex gieffina Adriana Volpe. Gli addetti ai lavori descrivono la presentatrice come una persona pungente, attenta e astuta che quando vuole può fare male. La romana torna a far parte del cast del format Mediaset a circa due anni di distanza dall'ultima volta e in un ruolo totalmente inedito per lei.

L'altra opinionista del GF Vip 6, è Sonia Bruganelli: la moglie di Paolo Bonolis è stata presentata al pubblico come una donna imprevedibile, vera e sincera, colei che potrebbe rappresentare una spina nel fianco per gli inquilini.

La prima concorrente del Grande Fratello Vip 6

Un'altra anticipazione che gli addetti ai lavori hanno dato a meno di un mese dall'inizio del Grande Fratello Vip, è quella riguardante uno dei futuri concorrenti. Tramite le pagine della rivista di Gossip diretta da Alfonso Signorini, è stata ufficializzata la partecipazione di Katia Ricciarelli al reality-show di Canale 5: la cantante lirica ha accettato di mettersi in gioco anche per far arrivare il suo mondo artistico a più persone possibili.

Il cast del format Mediaset, dunque, prende forma e a breve si arricchirà di altre due opinioniste: a commentare i vipponi dallo studio, infatti, ci saranno anche due rappresentanti del popolo, fan della trasmissione che potranno esprimere pareri schietti su ciò che andrà in onda in diretta ogni lunedì e venerdì sera.

L'interno dell'abitazione del Grande Fratello Vip

I personaggi famosi che il prossimo 13 settembre varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, si troveranno di fronte a qualcosa di nuovo. Chi lavora dietro le quinte del Grande Fratello Vip, infatti, in queste ore ha anticipato che la casa che ospiterà i concorrenti sarà un po' diversa rispetto a quella della precedente edizione.

L'arredamento è stato totalmente cambiato e ne è stato scelto uno che ricordasse lo stile delle navi di Love Boat, una serie televisiva degli anni '80: il salone e il giardino, in particolare, sono stati stravolti anche nella loro consueta disposizione.

I futuri inquilini, dunque, dovranno ambientarsi in un luogo piuttosto nuovo, una location simile ma non uguale a quella che ha accolto i protagonisti della quinta stagione del reality-show.

Il debutto è previsto per lunedì 13 settembre, ma prima di allora dovrebbero essere ufficializzati tutti i concorrenti del programma, compresi quelli che entreranno subito nella casa e quelli che avranno questa possibilità nelle puntate successive (probabilmente già in quella di venerdì 17 se Mediaset dovesse puntare sin da subito sul doppio appuntamento settimanale).