Cresce l'attesa per il Grande Fratello Vip 6, il reality show di Canale 5 che tornerà in onda nuovamente a partire da lunedì 13 settembre, in prima serata. Al timone è confermato Alfonso Signorini che, in queste settimane, sta mettendo a punto quello che sarà il nuovo cast di concorrenti. Tra i nomi circolati vi era anche quello di Raz Degan. L'ex compagno di Paola Barale era stato quasi dato per certo come nuovo inquilino della casa di Cinecittà ma, questo pomeriggio, è stato lui stesso a rompere il silenzio sui social per far chiarezza, smentendo tutto e lanciando anche una pesante stoccata contro il reality show.

Raz Degan nuovo concorrente del GF Vip 6? Lui fa chiarezza

Nel dettaglio, dopo l'esperienza all'Isola dei famosi di qualche anno fa, dove riuscì a conquistare il titolo di vincitore assoluto, Raz Degan era stato dato da alcune indiscrezioni come concorrente del prossimo Grande Fratello Vip di Signorini.

Un nome decisamente di spicco, dato che Raz Degan durante la sua precedente partecipazione all'Isola, si era messo in mostra per il proprio carattere particolarmente "fumantino", al punto da creare dinamiche e discussioni con gli altri concorrenti che tennero alta l'attenzione del pubblico da casa.

La stoccata di Raz Degan contro il Grande Fratello Vip 6

Ma Raz Degan ha scelto di rompere il silenzio, smentendo le voci di questi giorni e lanciando anzi una dura stoccata contro il reality Mediaset.

"Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare, è solo fake news. Passiamo avanti", ha scritto Raz sui social.

Retroscena cast del Grande Fratello Vip 6: i nomi in pole position

Intanto, proseguono le trattative della produzione del GF Vip 6 per portare all'interno della casa più spiata d'Italia, nuovi personaggi famosi pronti a mettersi in gioco in questa nuova esperienza.

Le ultime indiscrezioni sul programma rivelano che potrebbe esserci l'arrivo in casa di Katia Ricciarelli.

La cantante lirica ed ex moglie di Pippo Baudo, sarebbe la prima ad aver chiuso il contratto per varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà e diventare così una inquilina a tutti gli effetti.

Tra i nomi che circolano in queste ultime ore, anche quelli di due ex volti di Uomini e donne, la popolare trasmissione di Maria De Filippi.

Si tratta di Soleil Sorge, che ha partecipato anche a L'Isola dei famosi e a Pechino Express e l'ex tronista Sophie Codegoni, che questa estate è balzata al centro dell'attenzione per il suo flirt in corso con Fabrizio Corona.