Nella puntata numero 50 di Sen Çal Kapımı, in onda mercoledì 25 agosto su Fox Türkiye, l'amore tra Eda e Serkan raggiungerà le vette più alte della felicità. Intanto i due saranno alle prese con il loro piano per nascondere la gravidanza di Eda, ma la "missione" si rivelerà più complicata del previsto.

L'amore di Serkan per Eda supera ogni confine

Serkan ama Eda e dopo aver saputo della sua seconda gravidanza lo sarà ancora di più. Infatti, durante la puntata numero 50 di Sen Çal Kapımı dirà a sua moglie che di essere molto innamorato di lei: "potrei strapparmi il cuore e dartelo".

Secondo lui Eda è davvero una donna incredibile e per questo motivo non può che amarla.

Per quanto riguarda la salute, rimarrà il Serkan di sempre e diventerà molto premuroso nei confronti di Eda, visto il suo stato interessante. Avrà paura di ogni suo movimento, al punto che dopo averla presa in braccio per la felicità si preoccuperà, in quanto è incinta e non avrebbe dovuta sollevarla.

Eda e Serkan provano a nascondere l'arrivo del bambino

Eda e Serkan, infatti, vorranno nascondere l'arrivo del loro secondo figlio almeno per i primi tre mesi della gravidanza, ma la cosa si rivelerà alquanto complicata. Per esempio l'architetto, in ufficio, vieterà a tutti di bere caffè, perché Eda non potrà berlo e quindi già da lì inizieranno a sorgere i primi dubbi.

Per esempio Ayfer si chiederà: "Perché Eda non può bere caffè?".

Purtroppo nascondere il lieto evento si rivelerà sempre più difficile, anche se Aydan in realtà, a differenza di altri, sarà a conoscenza della gravidanza della nuora. Dopo aver "accidentalmente" frugato nella sua borsetta, scoprirà l'arrivo del secondo nipotino, ma ovviamente non potrà dire nulla, sennò Eda verrebbe a conoscenza del suo rovistare.

Questa gravidanza porterà anche dei grossi malintesi. Infatti Erdem, il solito pettegolo, capirà che c'è un bebè in arrivo, ma si convincerà che la futura mamma sia Aydan.

Pure Engin e Pırıl sentiranno il profumo di "buone nuove", ma Eda sarà decisa e gli dirà che sì, ci sono delle novità, ma non gliele può rivelare. Anche se a un certo punto, per errore, si lascerà sfuggire qualcosa in merito a un "doppio bambino".

La famiglia Bolat potrebbe vivere in una nuova casa

Serkan, intanto, avrà una sorpresa per Eda: una casa nuova di zecca, dove le farà trovare anche la cameretta per il futuro nascituro. Sarà un momento d'oro per la coppia e nulla potrà scalfire il loro amore.

Per seguire le avventura di Eda e Serkan, nella seconda stagione di Sen Çal Kapımı, l'appuntamento è per mercoledì 25 agosto su Fox Türkiye.