Cresce l'attesa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 6. Il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda a partire dal prossimo 13 settembre in diretta su Canale 5. Confermata anche quest'anno la doppia puntata settimanale anche se, resta da capire quale sarà il cast definitivo di concorrenti che varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà. Tra le candidate spicca il nome di Jasmine Carrisi, figlia di Albano, reduce dall'uscita di scena dal cast di The Voice Senior, il talent show Rai condotto da Antonella Clerici.

Jasmine Carrisi fuori da The Voice Senior e in lizza per il GF Vip 6

Nel dettaglio, durante la passata stagione televisiva, la figlia di Albano ha avuto la possibilità di sedere al fianco del padre sulla poltrona di The Voice Senior, il talent show dedicato al mondo della terza età condotto con successo da Antonella Clerici su Rai 1.

Per questa seconda edizione, però, la coppia padre-figlia non è stata riconfermata: al loro posto arriverà Orietta Berti come nuova giurata del talent Rai.

Così mentre papà Albano si cimenterà come concorrente di Ballando con le stelle 2021, la giovane Jasmine sarebbe in trattativa per entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip 6, in onda su Canale 5.

Si vocifera, infatti, che la giovane Jasmine sarebbe corteggiatissima da Alfonso Signorini, il quale la vorrebbe a tutti i costi nel cast dei suoi "Vipponi", per questa sesta attesissima edizione che potrebbe essere la più lunga di sempre in tutta la storia del reality show.

Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine insieme al Grande Fratello Vip?

E, secondo le ultime indiscrezioni riportate sulle pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti, non si esclude che la produzione del Grande Fratello Vip 6 possa mettere a segno un vero e proprio "colpaccio" per settembre.

L'ipotesi è quella di poter vedere Jasmine mettersi in gioco nella casa più spiata d'Italia con sua mamma Loredana Lecciso, con la quale ha un fortissimo legame.

"E chissà se, dopo un programma con il padre, stavolta non faccia il reality in coppia con sua madre Loredana", scrive la rivista lasciando aperta questa ipotesi per la prossima edizione del GF Vip.

Le prime due concorrenti del nuovo GF Vip 6

In attesa di scoprire come si evolverà la trattativa, le anticipazioni sul reality show Mediaset, rivelano che al momento ci sono solo due nomi ufficiali.

Il primo è quello di Katia Ricciarelli, che ha scelto di mettersi in gioco e di portare un po' del suo mondo (quello della lirica) all'interno della casa di Cinecittà.

La seconda concorrente è l'ex tronista Sophie Codegoni, protagonista della passata edizione di Uomini e donne.