Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono finiti al centro del Gossip. Da qualche giorno a questa parte, i fan della coppia non fanno altro che parlare di matrimonio in vista per i "Prelemi". Ad alimentare le voci, ci ha pensato lo stesso Pierpaolo piazzando un "like" sotto un post che parlava dei presunti fiori d'arancio.

Giulia e Pierpaolo pronti per pronunciare il 'sì'

La coppia formata da Giulia e Pierpaolo è nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 5. In principio, nessuno credeva in loro ma giorno dopo giorno si stanno ricredendo anche le malelingue.

La relazione dei "Prelemi" prosegue a gonfie vele. Addirittura, nelle ultime settimane si è cominciato a parlare anche di nozze in vista.

Tutto è partito da un post, su Instagram, pubblicato da una fanpage dedicata a GIulia Salemi. Nella didascalia, si legge: "Presto Pierpaolo e Giulia potrebbero salire all'altare". Una notizia che ha mandato su di giri i fan della coppia e ha fatto sognare il lieto evento. Ma non è tutto, ad alimentare le voci di un presunto matrimonio ci ha pensato proprio Pretelli. Quest'ultimo anzichè smentire il pettegolezzo, ha deciso di mettere un "like" al post.

La favola della coppia

Giulia Salemi non ha commentato il rumors mentre Pierpaolo Pretelli avrebbe "confermato" a modo suo.

Al momento, non è stata avanzata alcuna proposta. Tuttavia, non è escluso che l'ex velino non stia trovando il modo giusto. All'interno della casa più spiata d'Italia, Pierpaolo aveva messo gli occhi su Elisabetta Gregoraci: in un primo momento l'interesse sembrava ricambiato. Una volta compreso che tra i due non poteva esserci nulla, Pretelli ha fatto un passo indietro.

Con l'ingresso di Salemi al Grande Fratello Vip, i due coinquilini hanno mostrato subito un certo feeling. Terminato il reality show di Canale 5, la coppia ha continuato a vivere la favola d'amore lontano dai riflettori.

Il momento d'oro dei Prelemi

I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip stanno vivendo un momento d'oro anche dal punto di vista professionale.

Pierpaolo Pretelli da settembre sarà impegnato in Rai, nel programma condotto da Carlo Conti "Tale e Quale show" - insieme a lui ci sarà anche Stefania Orlando e la mamma di Francesco Oppini. Giulia Salemi invece, sarà alla conduzione di due format targati Mediaset. Il primo riguarda GF Vip - il programma dedicato al reality show - condotto insieme a Gaia Zorzi mentre il secondo si chiama "Ritorno a scuola". La modella italo-persiana si troverà alla conduzione con Maria Teresa Ruta e Nicola Savino.

Dopo l'esperienza nella casa, Giulia aveva già condotto un programma web nato da un suo progetto.