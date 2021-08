Cresce l'attesa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 6, il fortunato reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, che tornerà in onda a partire da lunedì 13 settembre su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali sul cast di concorrenti rivelano che arriverà in casa anche l'ex tronista Sophie Codegoni, protagonista della passata edizione di Uomini e donne. La sua presenza ha scatenato già un vespaio di polemiche social e, a puntare il dito contro Sophie, ci ha pensato anche l'esperto di gossip Alessandro Rosica, svelando dei retroscena su quello che potrebbe succedere nella casa.

L'ex tronista Sophie approda al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Sophie Codegoni in questi giorni ha confermato la sua partecipazione al prossimo Grande Fratello Vip 6, facendo chiarezza anche sul presunto flirt con Fabrizio Corona.

Qualche mese fa, l'ex tronista venne beccata in casa dell'ex re dei paparazzi durante una perquisizione fatta dalla Polizia e in quell'occasione Corona la presentò come la sua convivente.

Sophie, però, ha smentito Corona precisando che sono soltanto amici e che l'ex re dei paparazzi la sta aiutando dal punto di vista professionale per imboccare "le strade giuste".

Il retroscena su Sophie Codegoni

Tuttavia, la presenza di Sophie nel cast del Grande Fratello Vip ha attirato subito numerose critiche e polemiche sui social.

In tanti, infatti, si chiedono perché sia stata scelta, dato che non può essere considerata un personaggio famoso solo perché ha partecipato per qualche mese a Uomini e donne.

A rincarare la dose nei confronti dell'ex protagonista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, ci ha pensato anche l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che sui social ha pubblicato un post al vetriolo nei confronti di Sophie, svelando quelli che sono i retroscena che starebbe mettendo a punto in vista del suo ingresso al GF Vip 6.

'Tutto organizzato già', svela Rosica parlando del GF Vip di Sophie

"Fabrizio Corona e Sophie stanno preparando le varie strategie da attuare al GF Vip, tra cui delle uscite infelici, sponsor occulti da cui Fabrizio prenderà ovviamente i soldi, insieme a Sophie", ha scritto Rosica sui social.

"Finto gossip dentro e fuori la casa, finti litigi con i coinquilini e i suoi genitori", ha proseguito ancora l'esperto di gossip rivelando quelle che dovrebbero essere le dinamiche che vedranno protagonista l'ex tronista di Uomini e donne.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Tutto organizzato già: i vari teatrini, litigate, scenari", ha aggiunto ancora Alessandro Rosica. Ma sarà davvero così? L'ex tronista porterà in scena un "copione" nella casa di Cinecittà? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.