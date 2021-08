Mancano poche settimane al debutto del Grande Fratello Vip 6. Il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda dal prossimo lunedì 13 settembre su Canale 5 e quest'anno potrà contare su un nuovo parterre di opinioniste. Trattasi di Adriana Volpe (in passato anche concorrente del reality show) e Sonia Bruganelli, nota al grande pubblico in primis per il suo matrimonio con Paolo Bonolis. A quanto pare, il clima tra le due opinioniste non sarebbe dei migliori e si parla già di punzecchiature dietro le quinte.

Le nuove opinioniste del Grande Fratello Vip 6

Nei giorni scorsi, Alfonso Signorini ha confermato ufficialmente le due nuove opinioniste che ha scelto per questa edizione del reality show.

La prima è Adriana Volpe, che in passato si è messa in gioco come inquilina della casa più spiata d'Italia e reduce dalla fallimentare esperienza al timone di Ogni Mattina, il programma in onda su Tv8 con scarsi risultati d'ascolto.

La seconda è Sonia Bruganelli, produttrice televisiva nota anche per le sue provocazioni social e per il suo felice matrimonio con Paolo Bonolis, il mattatore del piccolo schermo.

Le due nuove opinioniste si metteranno in gioco al fianco di Alfonso Signorini, pronte a commentare le vicende dei nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, pronti a far parte di quella che potrebbe essere l'edizione più lunga di sempre del GF Vip.

Retroscena GF Vip: si parla di frizioni tra Volpe e Bruganelli

A quanto pare, però, il clima dietro le quinte del reality show, non sarebbe già dei migliori tra le due nuove opinioniste.

Stando a quanto riportato sulle pagine di Dagospia, le punzecchiature social che si sono scambiate Volpe e Bruganelli, non sarebbero affatto passate inosservate e a quanto pare le due donne non andrebbero d'amore e d'accordo, anche se sarebbero pronte a dichiararsi "amore sui social" e smentire così queste voci.

"Qualche frizione sarebbe nata già alla prima cena, a cui aveva partecipato il conduttore e parte del gruppo di lavoro. Colpa di qualche battutina sgradita?", viene scritto sul sito di D'Agostino, lasciando così intendere che il rapporto tra le due opinioniste sarebbe già compromesso, fin dalla prima cena che hanno fatto per conoscersi meglio.

La sesta edizione del GF Vip potrebbe chiudere a maggio

Insomma se le premesse sono queste, c'è da scommettere che il duo di opinioniste Volpe-Bruganelli, promette decisamente bene e chissà se le due arriveranno ai ferri corti anche in diretta tv su Canale 5.

Intanto, circola voce che la sesta edizione del GF Vip potrebbe essere la più lunga della storia e addirittura che il reality potrebbe salutare il pubblico a maggio 2022, con la finalissima.