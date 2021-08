A poche settimane dal debutto della sesta stagione del Grande Fratello Vip, emerge un retroscena legato ad una delle concorrente delle passate edizioni del reality show attualmente condotto da Alfonso Signorini. A quanto pare, infatti, stando a quanto riportato sulle pagine del sito diretto da Roberto D'Agostino, ci sarebbe un'ex gieffina del reality show Mediaset, che nasconderebbe una "doppia vita" e che in realtà farebbe l'escort.

Il retroscena sull'ex concorrente del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, si vocifera che negli ambienti milanesi, si stia parlando di una ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha preso parte ad una delle scorse edizioni in onda su Canale 5, la quale non direbbe la verità sulla sua professione.

Tale ex concorrente, di cui non è stato svelato il nome, si sarebbe presentata nel cast del reality show Mediaset come "influencer", ma a quanto pare questa non sarebbe la sua vera professione.

"La bellissima concorrente del Grande Fratello Vip nasconda con il suo lavoro da influencer, un'altra professione: escort di alto bordo", viene scritto sulle pagine del sito di D'Agostino.

Un'ex gieffina farebbe l'escort in gran segreto

E poi ancora è stato aggiunto che tale ex concorrente, volerebbe spesso in Turchia, dove incasserebbe cifre molto elevate.

Ma chi è questa concorrente che celerebbe la sua seconda vita, facendo l'escort in "gran segreto"? Al momento non sono venuti fuori ulteriori dettagli sull'identità dell'ex concorrente del reality show Mediaset.

In attesa di scoprire se ci saranno ulteriori indizi, fervono i preparativi per la messa in onda della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Il reality show tornerà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo lunedì 13 settembre, con la conduzione del confermatissimo Alfonso Signorini.

In questi giorni sono stati svelati anche i primi due nomi ufficiali delle concorrenti che entreranno nella casa più spiata d'Italia e si metteranno in gioco per questa nuova avventura lavorativa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al via il GF Vip 6: da settembre su Canale 5

Trattasi di Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo che ha scelto di mettersi in gioco accettando la proposta che le è stata fatta da Signorini.

Le porte della casa rossa di Cinecittà si apriranno anche per l'ex tronista di Uomini e donne, Sophie Codegoni, che questa estate è stata al centro del gossip per il presunto flirt con Fabrizio Corona, dopo la fine della relazione con Matteo Ranieri, il corteggiatore che conobbe in trasmissione da Maria De Filippi.

Sophie, però, in queste ore ha smentito la presunta relazione con Corona, rivelando che l'ex re dei paparazzi la sta soltanto aiutando dal punto si vista professionale.