La macchina organizzativa del Grande Fratello Vip sta lavorando sodo per la sesta edizione del reality show di Canale 5. In un’intervista Alfonso Signorini ha rilasciato alcune informazioni inerenti alla scelta del cast. Come spiegato dal conduttore, quest’anno ci saranno dei “vipponi” completamente diversi dalla scorsa edizione e nessun web influencer.

Il cast

Negli ultimi mesi sono stati divulgati numerosi nomi di personaggi accostati al cast. Ma non solo, alcuni persone si sono anche appellate al conduttore per varcare la porta rossa.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il giornalista ha confidato di avere cominciato a lavorare sodo dopo avere ricevuto la riconferma.

Signorini ha rivelato che quest’anno nella casa più spiata d’Italia non ci sarà neanche un web influencer. Il motivo è stato spiegato direttamente dal diretto interessato: “Non amo ripetermi e mi piace cambiare registro”. Signorini ha rivelato che nel cast è stato scelto un gruppo di ragazzi e ragazze ventenni tutti diversi tra loro.

‘Dalla scelta dei personaggi dipende il successo’

Nel corso dell’intervista Alfonso Signorini ha spiegato che la scelta del cast del reality show è molto importante: “Dai personaggi dipende gran parte del successo del programma”.

Il conduttore ha paragonato i “vipponi” a un quadro: “Preparo la tavolozza dei colori, mi diverto a mischiare colori, età, esperienza umane”.

Da marzo, Signorini ha ammesso che questa è la fase più critica per il suo gruppo di lavoro, perché vengono scelti i casting. A tale proposito, il diretto interessato ha confidato che quando le luci della casa più spiata d’Italia si accendono, il lavoro più grande è stato fatto.

Il commento sulle opinioniste

Il Grande Fratello Vip 6 avrà sue nuove opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Secondo il conduttore del reality show, quest’anno ci saranno vari scontri anche in studio perché le donne scelte come opinioniste sono molte diverse: l’ex gieffina sembra essere più accomodante e rassicurante mentre la moglie di Bonolis è cinica al punto giusto. Sulla base di quanto dichiarato, Signorini ha chiosato: “Dubito che andranno d’accordo”.

Per due anni consecutivi ha ricoperto il ruolo di opinionista Pupo, ma il cantante fiorentino ha preferito declinare la proposta di lavoro per dedicare tempo e spazio alla musica. Antonella Elia invece, non è stata riconfermata. Secondo i rumor, la showgirl avrebbe pagato con l’esclusione dal programma la lite avvenuta in diretta con Samantha de Grenet: Antonella in quell’occasione si era resa protagonista di body shaming nei confronti della concorrente.