Deddy (all’anagrafe Dennis Rizzi) e Rosa Di Grazia sono finiti al centro di una polemica. Nel dettaglio, il cantante avrebbe messo alcuni like contro la ballerina. A quel punto, la diretta interessata è scesa in campo per sedare gli animi.

L’episodio incriminato

I due ex allievi di Amici avevano intrapreso una relazione all’interno della scuola più famosa d’Italia. La coppia si era promessa di continuare la frequentazione anche lontano dai riflettori, ma le cose non sono andate come sperato da entrambi.

Nelle scorse ore, alcuni fan di Rosa Di Grazia non hanno gradito un presunto gesto di Deddy.

Nel dettaglio, il cantante avrebbe messo alcuni “like” a dei commenti contro la sua ex. L’artista ha deciso di rimuovere il “like”, dopo essere finito al centro di una polemica mediatica

L’intervento della ballerina

In seguito alla polemica che ha coinvolto Dennis Rizzi, la sua ex Rosa Di Grazia ha deciso di intervenire. La diretta interessata tramite il suo account Twitter ha lanciato un appello ai fan: “Basta a tutto questo”. La ballerina originaria di Santa Marinella ha spiegato di essere stanca di questa sorta di guerra tra fandom. Rosa ha spiegato che chiunque la conosca sa bene che persona sia ed è anche a conoscenza di quello che ha fatto. Dunque, Di Grazia ha chiosato: “Ho chiesto di voltare pagina e rispetto”.

Dopo avere spiegato che a tutto c’è un limite, l’ex allieva di Amici ha precisato di essere felice e serena.

Ignoti i motivi della rottura

La rottura tra Rosa Di Grazia e Dennis Rizzi è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia. All’interno della scuola, i due giovani avevano dimostrato di essere molto affiatati.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Terminato il programma di Canale 5, però, tra i due artisti è calato il gelo. Addirittura, i due hanno anche smesso di seguirsi sui social. Nonostante, Rosa abbia ufficializzato la rottura spiegando che a volte le cose non vanno come una persona immagina, la rottura continua a non avere una motivazione chiara: i due diretti interessati, infatti, hanno preferito non rivelare i motivi.

Rosa e Deddy: situazione sentimentale

Di recente, Di Grazia è finita al centro del Gossip. Secondo alcuni rumor, la ballerina avrebbe frequentato gli stessi luoghi dell’ex tronista di Uomini e Donne Alessandro Zarino. La diretta interessata non ha confermato né smentito i pettegolezzi sul suo conto. Dunque, è d’obbligo utilizzare il condizionale. Deddy invece, sembrerebbe essere single. Il giovane cantante aveva fatto discutere per alcuni scatti sui social in confonda di Maria Sole Pollio ed Emma Muscat. Pettegolezzi prontamente smentiti dal diretto interessato.