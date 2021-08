Mancano pochissimi giorni prima che Un posto al sole vada in pausa estiva, nel frattempo verrà approfondita la storyline che vede Filippo alle prese con l'amnesia che ha cancellato gli ultimi dieci anni della sua vita. C'è grande attesa in particolare per il finale di stagione di venerdì 6 agosto: in questo episodio verrà infatti svelato chi è il misterioso personaggio, proveniente dal passato dell'uomo, che dovrebbe avere un ruolo nel percorso di recupero dei ricordi.

In merito a questa storyline, l'attore Michelangelo Tommaso ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni, spiegando come si sia preparato a immedesimarsi in questo delicato ruolo di smemorato.

Michelangelo Tommaso: 'Ho letto tante testimonianze'

Va detto che i personaggi di Andrea Fanti (Luca Argentero) e di Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso) sono decisamente diversi, ma hanno indubbiamente un elemento molto importante che li accomuna. Entrambi sono stati infatti colti da un'amnesia selettiva, che ha cancellato gli ultimi anni della loro vita.

In merito a questa drammatica storyline, Michelangelo Tommaso ha ammesso di essersi documentato su molte storie simili. Queste le parole dell'attore: "Ho letto tante testimonianze di situazioni simili, per esempio quella di Pierdante Piccioni, il chirurgo che ha ispirato la fiction Doc - Nelle tue mani".

I timori di Michelangelo Tommaso

L'attore che dà il volto a Filippo Sartori, ha ammesso di essere stato, inizialmente, preoccupato all'idea che il pubblico potesse rimanere troppo turbato da questa vicenda.

Queste le sue parole: "Io e Miriam (Serena Cirillo, ndr) temevamo che il pubblico potesse rimanere turbato e invece ha capito perfettamente le sfumature di questa storia. Lo vedo dal modo ironico con cui mi salutano per strada: 'Mi scusi, ma lei si ricorda chi è?', qualcuno mi ha detto".

Tornando alla trama delle prossime puntate l'attore Michelangelo Tommaso ha poi aggiunto: "Filippo pensa tutto il giorno al passato, ma se non ritrova le antiche emozioni, non arriverà da nessuna parte".

Un posto al sole, anticipazioni finale di stagione

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda fino al 6 agosto, rivelano che Serena (Miriam Candurro) e la piccola Irene (Greta Putaturo) trascorreranno alcuni giorni al mare per rilassarsi. Nel frattempo, Filippo seguirà un percorso terapeutico per riappropriarsi dei suoi ricordi e della sua vita.

Esso però si rivelerà tutt'altro che semplice e comprenderà un evento totalmente inatteso. Nella puntata di venerdì 6 agosto, Sartori infatti incrocerà in questo suo percorso, una sua vecchia conoscenza, ancora ignota.