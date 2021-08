Si allunga la lista dei probabili concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Dopo che Alfonso Signorini ha anticipato che nel cast di quest'anno non ci saranno influencer, sono giunte nuove indiscrezioni sui nomi di coloro che sarebbero candidati a diventare i nuovi "vipponi" del reality-show.

Le ultime celebrità che sono state accostate alla prossima edizione del format Mediaset sono: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge, il mago Giucas Casella e Tommaso Eletti, protagonista di Temptation Island 2021.

Nuovi rumor su Soleil nella casa del Grande Fratello Vip

È iniziato il conto alla rovescia per il debutto della sesta edizione del Grande Fratello Vip: la prima puntata, infatti, andrà in onda lunedì 13 settembre (salvo cambiamenti di palinsesto dell'ultimo momento), quindi manca sempre meno alla presentazione del cast.

Nella giornata di martedì 3 agosto sono circolati tre nuovi nomi di probabili concorrenti del format che Alfonso Signorini condurrà per il terzo anno consecutivo.

Davide Maggio sui social network ha fatto sapere che dovrebbero varcare la soglia della porta rossa due ragazzi che sono conosciuti soprattutto per aver partecipato a Uomini e donne e Temptation Island.

Tra i "vipponi" del programma di Canale 5 potrebbe esserci Soleil Sorge, la giovane di origini statunitensi che è diventata popolare corteggiando Luca Onestini nel dating-show di Maria De Filippi.

La modella ha fatto discutere sia per aver figurato nel cast di trasmissioni come Pechino Express e L'Isola dei Famosi, sia per i suoi amori da copertina (il tronista Marco Cartasegna, Jeremias Rodriguez e Gianmaria Antinolfi).

Ultime novità sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Da Temptation Island, invece, dovrebbe arrivare Tommaso Eletti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sempre il giornalista Maggio, tramite il suo blog, ha comunicato che la casa del Grande Fratello Vip potrebbe ospitare uno dei protagonisti più discussi dell'edizione 2021 del reality estivo di Mediaset.

Il romano ha partecipato al programma di Canale 5 in coppia con Valentina, la donna alla quale era legato da un anno e otto mesi.

Tra i due ci sono quasi 20 anni di differenza, ma non è stato questo il motivo che ha portato alla rottura definitiva al falò. La 40enne ha lasciato il fidanzato dopo averlo visto mentre baciava appassionatamente la single Giulia.

La notizia del probabile ingresso di Tommy nella casa di Cinecittà sta dividendo il pubblico: da un lato c'è chi è felice di rivedere il giovane in una nuova veste e di conoscerlo meglio, dall'altro chi trova esagerato lo spazio che questi sta ottenendo in televisione dopo aver lanciato messaggi non proprio positivi a Temptation.

La precisazione di Signorini sul Grande Fratello Vip

Se Tommaso Eletti e Soleil Sorge saranno davvero due concorrenti del Grande Fratello Vip (a loro dovrebbe aggiungersi anche il mago Giucas Casella) lo si saprà con certezza soltanto tra qualche settimana, quando sarà presentato il cast ufficiale della sesta edizione.

Alfonso Signorini in questi giorni ha fatto un'importante precisazione sulle celebrità che sta selezionando assieme agli autori. Infatti ha informato il pubblico che quest'anno non ci saranno influencer nella casa più spiata d'Italia: il conduttore non vuole ripetersi dopo aver puntato forte su Tommaso Zorzi meno di un anno fa.

Il format Mediaset debutterà sul piccolo schermo il 13 settembre, e si dice che potrebbe durare moltissimo. Sembra, infatti, che se gli ascolti del reality saranno in linea con quelli della quinta stagione, Canale 5 potrebbe far slittare la finale da dicembre a maggio (la trasmissione quindi potrebbe durare dagli otto ai dieci mesi).