Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda dall'8 al 14 agosto 2021 rivelano che Ridge rimarrà basito quando scoprirà di aver sposato Shauna a Las Vegas.

Lo stilista, che era intenzionato a tornare con Brooke, si vedrà costretto a dire la verità a Logan. Quest'ultima non la prenderà affatto bene e, ferita e umiliata, lo caccerà di casa. Steffy, intanto, continuerà a soffrire per i postumi dell'incidente.

Ridge vuole tornare con Brooke ma scopre di aver sposato Shauna

Gli spoiler di Beautiful dall'8 al 14 agosto preannunciano diversi colpi di scena.

Quando Ridge sarà ormai sul punto di tornare da Brooke sopraggiungerà Shauna, la quale comunicherà allo stilista, ad Eric e Quinn, di essersi sposata proprio con Ridge durante la notte trascorsa a Las Vegas.

Quinn accoglierà con gioia la notizia, mentre Eric e Ridge rimarranno a bocca aperta. In particolare, lo stilista non ricorderà nulla di quanto accaduto a Las Vegas, e nemmeno di aver dato ordine a Carter di depositare i documenti del divorzio da Brooke.

Anticipazioni Beautiful: Steffy continua a soffrire di forti dolori

Brooke, ignara di ciò che si è verificato a Las Vegas, si appresterà a passare la notte con Ridge. Flo e Wyatt, intanto, dopo la brutta vicenda legata a Sally, trascorreranno dei momenti spensierati e felici insieme.

Per quanto riguarda la vicenda di Steffy, durante la sua convalescenza si rivedrà Thomas, il quale vorrà stare accanto alla sorella in questo momento delicato. La giovane continuerà ad accusare dei forti dolori alla schiena, e il fratello la esorterà a contattare il dottor Finnegan affinché le prescriva degli antidolorifici.

Ridge confessa la verità a Brooke che lo caccia di casa

Dalle anticipazioni di Beautiful si apprende che per Ridge giungerà il momento di andare da Brooke per confessarle di aver sposato Shauna. Per Logan sarà una doccia gelata: ferita e umiliata, caccerà di casa l'ormai ex marito.

Nel frattempo Shauna e Quinn brinderanno alle nozze, mentre Eric alla Forrester Creations riceverà la visita di Donna.

Quest'ultima cercherà di convincere Eric che il matrimonio di Shauna e Ridge è soltanto un imbroglio, una trappola. Forrester senior non crederà a queste parole, anche se non potrà nascondere la sua delusione per il comportamento di Quinn.

Ricordiamo che Beautiful va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 13:40 circa. Invece su Mediaset Infinity sono disponibili gli episodi in replica.