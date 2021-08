Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Una vita in onda dal 9 al 15 agosto su Canale 5. Le trame della soap opera svelano che Felicia informerà Ildefonso che sua figlia Camino Pasamar è entrata in convento. Il commissario Mendez, invece, arresterà Genoveva Salmeron.

Una vita, puntate 9-15 agosto: Felicia informa Ildefonso che Camino è in convento

Le anticipazioni di Una vita sulle nuove puntate trasmesse da lunedì 9 a domenica 15 agosto in televisione rivelano che Mendez continuerà a sospettare di Cesareo dell'omicidio di Marcia.

Laura racconterà a Felipe che Santiago e Genoveva si erano contesi un oggetto durante un violento litigio. La Salmeron, invece, chiederà alla domestica per quale famiglia ha lavorato prima di approdare ad Acacias.

Felicia, intanto, informerà Emilio che Camino è andata via e che nutre dei dubbi sul suo ritorno a casa. Anche Ildefonso chiederà spiegazioni dell'assenza della fidanzata, tanto che la Pasamar si inventerà che sua figlia è entrata in convento per fare luce sui suoi sentimenti.

Cesareo viene rilasciato

Nelle puntate 9-15 agosto della soap opera, i Dominguez riceveranno un telegramma per informarli della mancanza di alcuni documenti utili per la tournée di Cinta. Laura, invece, ammetterà che Santiago e Genoveva si contendevano un coltello che alla fine è rimasto nelle mani di quest'ultima durante una confessione con Felipe.

Cesareo verrà rilasciato, tanto che Mendez lo pregherà di raccontare all'avvocato di aver notato la Salmeron nel luogo dov'è stata trovata uccisa Marcia. Jose Miguel, intanto, si getterà a capofitto per ritrovare alcuni documenti per permettere a Cinta di partire per la tournée.

Emilio e Cinta si metteranno alla ricerca di Camino, sebbene invano.

Ma ecco che la giovane comparirà al ristorante di sua spontanea volontà. Ildefonso, a questo punto, pretenderà una spiegazione, pregandola di essere sincera con lui.

Genoveva arrestata

Cesareo sarà accolto con entusiasmo da tutti i vicini di Acacias mentre Arantxa giungerà in tempo ad Acacias per assistere alle nozze di Cinta.

L'ex domestica approfitterà di questo evento per avere un confronto con il guardiano. Qui, i due ammetteranno di amarsi ancora, sebbene non possano stare insieme in quanto hanno due stili di vita completamente diversi.

Mendez arresterà Genoveva per l'omicidio di Marcia. Camino, invece, rassicurerà Ildefonso di essere pronta a diventare la sua sposa, se poi giungesse in chiesa in estremo ritardo. Qui, la Pasamar esiterà qualche momento prima di pronunciare 'sì, lo voglio' mentre Emilio e Cinta sprigioneranno gioia da tutti i pori. Alla fine, tutti gli ospiti si accingeranno a festeggiare i quattro sposi.

Cesareo informerà i vicini dell'arresto di Genoveva, tanto che all'interno del quartiere calerà il gelo.

Felipe, intanto, si recherà in carcere a trovare la consorte. Qui, l'uomo scoprirà che Javier Velasco ha assunto la sua difesa, tanto da perdere il lume della ragione. Infine Emilio e Cinta si accingeranno a lasciare Acacias.