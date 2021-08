Non vi è dubbio che quello che sta vivendo Giulia Stabile è un momento d'oro. Mentre si gode la vacanza in Sardegna con il fidanzato Sangiovanni, la ballerina, vincitrice di Amici 20, continua a catalizzare l'attenzione del mondo della tv e secondo alcune indiscrezioni per Giulia si prospetta un autunno all'insegna di nuovi progetti che la vedranno impegnata su più fronti.

La ballerina conquista tutti

Partiranno il 18 settembre due dei programmi di punta di Canale 5: Amici 21 e Tu si que vales stanno già scaldando i motori. Entrambi i programmi vedranno Giulia Stabile impegnata, seppure con diverse mansioni.

Se è confermata la presenza di Stabile tra i ballerini professionisti della scuola più famosa d'Italia, a quanto pare la diciannovenne romana potrebbe essere anche nel banco dei conduttori dello show serale della rete ammiraglia di Mediaset.

Non si sa in che misura, ma da quello che trapela dalle anticipazioni Giulia potrebbe presentare alcuni talenti e inoltre dovrebbe anche realizzare dei contenuti inediti per la piattaforma Witty Tv. Anche Belen Rodriguez, confermata alla conduzione di Tu si que vales con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, ha dichiarato di essersi "innamorata" della giovane ballerina. Sarà per questa sua capacità di farsi amare da tutti coloro che vengono a contatto con lei che Maria De Filippi, che le ha affidato già la conduzione di "Fai un gavettone" per la piattaforma web, pare abbia intenzione di puntare molto su Giulia.

Giulia e i suoi progetti in tv

"Maria De Filippi crede molto in lei e ora ha grandi progetti per lei". L'indiscrezione fa trapelare che la conduttrice di Canale 5 abbia intenzione di tenere al suo fianco Giulia. D'altra parte potrebbe rivelarsi un investimento più che buono, visto che Stabile ha "stregato" con la sua arte il pubblico di ogni età.

Non solo: anche il messaggio che sta lanciando a chi la segue è di rilievo, visto che parla d'inclusività.

Dopo aver sofferto per essere stata presa di mira dai bulli, soprattutto durante gli anni della scuola media, Giulia si sta prendendo la sua rivincita dimostrando con i fatti che non bisogna mia arrendersi. Anche se con sacrificio, si può arrivare all'obiettivo che ci si è prefissi.

La risata contagiosa di Giulia unita alla sua danza sembrano essere le armi vincenti per arrivare al cuore dei telespettatori. Quel che è certo è che Stabile sarà uno dei volti più freschi della tv del prossimo autunno.