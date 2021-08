Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che tra qualche settimana andranno in onda anche su Canale 5, rivelano che ci saranno dei risvolti clamorosi legati alla coppia formata da Camino e Ildefonso. I due, dopo aver pronunciato il ​​fatidico sì sull'altare, si ritroveranno a fare i conti con la prima crisi coniugale, dovuto al fatto che Ildefonso nasconde un segreto legato alla sua sfera privata.

Ma il tragico evento si verificherà nel momento in cui Camino sarà informata della morte di suo marito.

Ildefonso confessa di essere impotente: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che il rapporto tra Camino e Ildefonso non sarà affatto semplice.

Dopo il matrimonio, i due si ritroveranno a gestire una prima crisi, legato al fatto che l'uomo non si deciderà a consumare la prima notte d'amore con sua moglie.

Per quale motivo l'uomo non cede alla passione con la donna che ha sposato? Ben presto sarà lui stesso a confessare tutta la verità, rivelando di essere impotente.

Nonostante tutto, Camino accetterà di restare al fianco di suo marito anche se questo problema impedirà loro di poter avere un bambino, ma i colpi di scena non sono finiti qui.

Ildefonso si toglie la vita: Camino disperata

Le anticipazioni spagnole delle puntate di Una Vita, rivelano che l'armonia di Camino e dell'intera comunità di Acacias, verrà spazzata via nel momento in cui arriverà la notizia della morte di Ildefonso.

L'uomo si è suicidato e ha deciso così di mettere la parola fine alla sua vita, senza dare spiegazioni e senza lasciare un ultimo saluto d'addio a sua moglie.

Un durissimo colpo per Camino, che si ritroverà vedova e si sentirà in colpa per il gesto estremo che è stato compiuto dall'uomo.

La donna, infatti, non riuscirà ad accettare quello che è successo e penserà di essere in parte responsabile di quello che è accaduto.

Il ritorno di Maite per Camino: anticipazioni Una Vita puntate spagnole

Un periodo decisamente non facile per la giovane figlia di Felicia, che si ritroverà ad affrontare uno dei momenti più bui della sua vita.

Le anticipazioni spagnole della soap opera in onda su Canale 5, rivelano che ben presto ci sarà un inatteso ritorno nel quartiere: trattasi di Maite, la quale rimetterà piede ad Acacias per stare al fianco di Camino.

La donna, che in passato aveva condiviso dei momenti di tenerezza e passione con la figlia di Felicia, deciderà di tornare nel quartiere per supportare Camino in questo momento così doloroso e per darle la forza necessaria per affrontare il lutto.