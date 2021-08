Grandi colpi di scena nel corso della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, la fortunata soap opera pomeridiana che andrà in onda a partire da lunedì 13 settembre, in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese che non passeranno affatto inosservate e in particolar modo, per la coppia composta da Umberto e Adelaide arriverà il momento della resa dei conti finale in merito al mistero di Achille Ravasi.

Adelaide e Umberto coinvolti nel caso Achille: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 6 continuerà ad esserci il giallo che ruota intorno alla sparizione nel nulla di Achille, il marito della contessa, di cui si sono perse le tracce dopo il viaggio di nozze che fecero insieme in America.

In seguito al suo rientro in Italia, grazie all'intervento tempestivo di Umberto Guarnieri, la contessa non ha più proferito parola sul marito, provando così a cancellare quella pagina della sua vita.

Tuttavia, le anticipazioni della sesta stagione, rivelano che per Adelaide e Umberto sarà il momento di riaprire quel capitolo della vita che avevano cercato di chiudere per sempre e per i due non sarà affatto facile.

Il mistero su Achille Ravasi torna a scuotere la contessa Adelaide

Sia Adelaide che Umberto, infatti, saranno scossi da una clamorosa novità sul caso Achille che li porterà a fare i conti con quel passato che stavano cercando di dimenticare.

Per la contessa e per l'astuto Guarnieri, giungerà così il momento di chiarire la situazione e di raccontare finalmente tutta la verità in merito a questo mistero che è stato al centro delle trame della quinta stagione.

Quale sarà la verità finale che verrà fuori nella sesta stagione?

Vittorio, che all'epoca dei fatti aveva salvato la contessa dalle grinfie del marito, avrà commesso davvero un omicidio così come sosteneva Cosimo Bergamini, prima della sua uscita di scena? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate in onda da settembre in poi su Rai 1.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il ritorno di Anna e Roberto: le anticipazioni de Il Paradiso 6

E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per diversi ritorni in scena. Uno di questi è quello di Anna Imbriani, che rimetterà piede in città dopo la morte di suo marito, portando con se anche la sua bambina.

La donna non lavorerà all'interno del grande magazzino (come aveva fatto in passato) ma troverà occupazione al Circolo.

Tra i ritorni attesi di questa sesta stagione della soap opera anche quello di Roberto Landi, il grafico pubblicitario amico di Vittorio Conti, che rimetterà piede in città consapevole e deciso a non nascondere più la sua omosessualità.