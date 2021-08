Ancora poco e arriverà Il Paradiso delle Signore 6 con le puntate inedite su Rai 1. L'appuntamento è per il 13 settembre, data attesissima per i fan della soap ambientata negli anni '60 a Milano. Che cosa succederà al grande magazzino e a tutti coloro che vi gravitano intorno? Gli spoiler svelano che la famiglia Amato sarà una delle grandi protagoniste nelle nuove puntate. Tutto cambierà dopo l'arrivo di Petra, l'amante di Giuseppe.

Petra metterà in difficoltà Agnese, che scoprirà un amaro retroscena sul marito, al quale aveva dato con tanta difficoltà fiducia, arrivando a lasciare il suo grande amore Armando.

Tra i nuovi arrivi sul set, anche quello di Sebastiano Gavasso, alias Orlando. Che ruolo avrà negli episodi in prima assoluta de Il Paradiso 6? Di seguito, le ultimissime novità.

Il Paradiso delle Signore 6: Petra arriva a Milano con la figlia di Giuseppe

Agnese ha fatto di tutto per dare una seconda possibilità al suo matrimonio, arrivando a mettere da parte se stessa e la sua dignità. E non solo: ha rinunciato ad Armando, l'uomo che amava e con il quale era pronta a vivere una storia seria.

Giuseppe le spezzerà il cuore quando sarà costretto ad ammettere di avere avuto una seconda vita in Germania. La sua amante Petra arriverà a Milano, e non da sola: con lei ci sarà anche la figlia, frutto del loro amore proibito.

Inutile dire quanto Agnese sarà furiosa con Giuseppe; resta da capire se lo perdonerà o se volterà pagina definitivamente. Non sarà facile nemmeno per Salvatore accettare l'idea che il padre ha deluso la famiglia con le sue menzogne.

Il ritorno di Orlando al grande magazzino

Alcune delle anticipazioni riguardo le puntate inedite della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore arrivano direttamente dagli attori e dai loro scatti o stories sui profili Instagram.

Recenti gli scatti di Alessandro Cosentini, alias Cosimo Bergamini, negli studi Videa. Sappiamo dunque che il marito di Gabriella tornerà a Milano, probabilmente per mettere in chiaro la sua situazione sentimentale. Il suo, tuttavia, sarà un ritorno non definitivo. In una delle stories, infatti, l'attore ha scritto: ''Di passaggio''.

Sul suo profilo Instagram, l’attore Sebastiano Gavasso ha invece informato i fan che tornerà a vestire i panni di Orlando Brivio, editore di fotoromanzi che aveva movimentato non poco le acque nella terza stagione della soap.

Negli scatti, presenta anche l’attore Paolo Giangrasso, possibile guest star della soap, così come Brivio. Sibillina la sua didascalia, che apre a diverse interpretazioni: “Il pa(ra)drino delle Signore”. Chissà quale nuova idea avrà in mente Vittorio Conti per aprire alla grande il suo amato grande magazzino.