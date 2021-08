A settembre riprende l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6. Gli attori sono al lavoro per girare le nuove puntate che terranno compagnia al pubblico per tutta la durata della stagione tv 2021/2022. I colpi di scena non mancheranno e in particolar modo per la venere Stefania, sarà il momento della resa dei conti finale, dato che la donna si ritroverà al cospetto di una serie di clamorose verità che riguardano la sua vita personale. Stefania, infatti, scoprirà l'identità della sua vera mamma e in più farà i conti col ritorno di suo padre.

Stefania ritrova suo padre Ezio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del prossimo mese di settembre, rivelano che Stefania sarà sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questo nuovo ciclo di appuntamenti della soap, destinato al daytime della rete ammiraglia.

Stefania, infatti, potrà riabbracciare suo padre Ezio Colombo, interpretato dall'attore Massimo Poggio, che sarà una delle new entry di questa sesta stagione.

Un ritorno del tutto inaspettato quello di Ezio, che rimetterà piede a Milano dopo un lungo periodo di assenza e che sicuramente avrà delle ripercussioni importanti sulla vita di sua figlia.

Resta da capire, però, quale sarà il comportamento dell'uomo nel momento in cui ritornerà ad essere parte attiva della vita di Stefania.

Stefania alle prese con la sua vera mamma

Non si esclude, infatti, che Ezio possa nascondere dei lati ambigui e cattivi della sua personalità, al punto da diventare uno dei nuovi cattivi di questa seguitissima soap opera pomeridiana di Rai 1.

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, rivelano che per Stefania non ci sarà spazio per il ritorno di suo padre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La venere del grande magazzino capitanato da Vittorio Conti, sarà alle prese anche con la scoperta del segreto legato alla sua vera mamma.

Il pubblico che segue la soap, già dalla quinta stagione sa bene che Gloria è la vera madre di Stefania, anche se la donna non ha avuto mai il coraggio di ammetterlo al cospetto della ragazza.

Gloria confessa la verità a sua figlia: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Gloria, negli episodi finali della quinta stagione, si è dimostrata particolarmente premurosa nei confronti di sua figlia ma, soltanto nel corso della sesta stagione, troverà il coraggio per rompere il muro del silenzio.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, infatti, rivelano che Stefania scoprirà finalmente che Gloria è la sua vera mamma.

Una scoperta che, sicuramente, non la lascerà indifferente e che potrebbe avere delle conseguenze inaspettate. Come reagirà la venere di fronte a questa rivelazione? Lo scopriremo a partire da settembre su Rai 1.