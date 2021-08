Ben presto in Beautiful, Ridge scoprirà di aver sposato Shauna a Las Vegas. Il tutto giungerà come un fulmine a ciel sereno, visto che Forrester non ricorderà neppure di aver chiesto a Carter di depositate le carte del divorzio da Brooke. Nonostante le nuove nozze, Ridge vorrà tornare da Logan e pertanto chiederà a Carter di preparare i documenti per l'annullamento delle nozze con Shauna.

Anticipazioni Beautiful: Ridge scopre di aver sposato Shauna a Las Vegas

Nel corso delle prossime puntate, Ridge e Brooke decideranno di lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare una nuova vita insieme.

Nel frattempo Shauna tornerà a Los Angeles e confesserà a un esterrefatto Ridge, che loro due si sono sposati nella notte trascorsa insieme a Las Vegas. Lo stilista non avrà memoria di tutto ciò a causa dell'alcool e non ricorderà neppure di aver divorziato da Brooke. Sarà Shauna a dirgli che ha chiesto a Carter di depositare i documenti del divorzio tramite dei messaggi. In realtà si verrà a sapere che è stata Shauna a inviare degli sms all'avvocato all'insaputa di Ridge.

Ridge vuole tornare con Brooke e chiede l'annullamento delle nozze con Shauna

Sta di fatto che Ridge si ritroverà a dover confessare a Brooke di aver contratto matrimonio con Shauna, lasciando la maggiore delle Logan a bocca aperta.

Brooke sarà sconvolta, mentre Quinn e Shauna festeggeranno la buona riuscita del loro piano. Con il prosieguo delle puntate di Beautiful si intuirà come le due donne abbiano architettato tutto pur di allontanare Ridge e Brooke una volta per tutte. Lo stilista, però, continuerà ad amare profondamente Brooke e per convincerla dei suoi sentimenti, le mostrerà i documenti che ha fatto preparare a Carter per annullare le nozze con Shauna.

Ridge fraintende le parole di Brooke e torna da Shauna

In Beautiful, tra qualche settimana, sembrerà tornare il sereno tra Ridge e Brooke, ma sarà ancora una volta Quinn a mettere lo zampino per rovinare la loro serenità. Mentre Ridge starà per ottenere l'annullamento delle nozze con Shauna, Quinn consiglierà a Bill di confessare i suoi sentimenti a Brooke.

La conversazione tra Spencer e Logan sarà ascoltata di nascosto da Ridge, il quale fraintenderà le parole di Brooke, convincendosi che la donna provi ancora dell'interesse per il magnate. Profondamente deluso, Ridge tornerà quindi tra le braccia di Shauna. Ancora una volta Quinn sembrerà essere riuscita a rovinare il rapporto tra Ridge e Brooke ma anche per lei, nelle prossime puntate, arriveranno cattive notizie. Dalle anticipazioni, infatti, si viene a sapere che Eric scoprirà che il matrimonio a Las Vegas è stata solo una farsa architettata ad arte da Quinn e Shauna per danneggiare Brooke. Forrester senior metterà subito al corrente Ridge e caccerà da casa sia la moglie che l'amica.

Per non perdere nulla di questa intricata storyline, si ricorda che la TV Soap americana va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 13:40.