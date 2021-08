Grandi novità attendono Vittorio Conti nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 a partire dal 13 settembre. Il direttore del grande magazzino milanese, ormai separato dalla moglie Marta, preferirà concentrare le sue energie nel lavoro. Mentre cercherà di ricostruire la propria vita, rivedrà delle vecchie conoscenze e si preparerà ad accogliere nuovi personaggi. Non si sa ancora come Vittorio affronterà i cambiamenti, se nel modo assennato degli ultimi anni o alla maniera scanzonata delle prime due stagioni della soap.

Tuttavia, stando alle anticipazioni ufficiali rilasciate dalla Rai, sembra che Conti ritroverà "un equilibrio esistenziale e riscoprirà il suo lato romantico".

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Vittorio riscoprirà il suo lato romantico

Nelle ultime puntate della quinta stagione de Paradiso delle signore Marta (Gloria Radulescu) è partita per andare a lavorare negli Stati Uniti. Il personaggio tornerà? Non è possibile sapere cosa bolle nella pentola degli sceneggiatori, ma intanto Vittorio (Alessandro Tersigni) continuerà la sua vita alla guida del grande magazzino del quale si appresta a lanciare la rivista Il Paradiso Market. Dal punto di vista lavorativo, perciò, non mancheranno le soddisfazioni.

Stando alle anticipazioni, ritroverà un "equilibrio esistenziale" tanto nel campo professionale quanto in quello sentimentale. Inoltre, gli spoiler rivelano che l'uomo riscoprirà "il suo lato più romantico". Dunque, secondo quest'ultima anticipazione, il pubblico dovrà aspettarsi di vedere Conti alle prese con nuovi affari di cuore.

Nelle puntate inedite de Il Paradiso delle signore 6 Vittorio rivedrà dei vecchi amici

La vita di Vittorio dovrà andare avanti senza Marta nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6. Il giovane imprenditore non si butterà giù, ma cercherà di affrontare questa fase di cambiamento in modo maturo, mettendo se stesso al centro, per riscoprire che la vita non smette mai di sorprendere.

Sarà con questo spirito che accoglierà il ritorno del vecchio amico e collega Roberto Landi, apparso nelle prime due stagione della fiction, e l'ex Venere Anna Imbriani, con la quale - si vocifera - ci sarà più di un'amicizia. In attesa di vedere cosa gli autori abbiano riservato al personaggio di Conti, Alessandro Tersigni (il suo interprete) recentemente ha voluto smentire l'abbandono della soap, di cui in questi giorni ha girato le ultime riprese estive.

Vittorio non abbandonerà Il Paradiso delle signore, Tersigni precisa: 'Sono solo chiacchiere'

Alessandro Tersigni ha da poco finito di girare le riprese che lo vedono protagonista ed è ufficialmente in vacanza con la famiglia. L'interprete romano ha confermato che tornerà sul set dopo la pausa estiva e le registrazioni dovrebbero proseguire fino a febbraio 2022.

Nel frattempo, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, l'attore ha detto chiaramente che le voci circolanti sull'abbandono de Il Paradiso delle signore sono solo "chiacchiere" e che, almeno per il momento, non lascerà la soap. Alla domanda se teme di restare intrappolato nel personaggio di Conti, Tersigni ha ammesso che è una paura tipica degli attori e ha dichiarato che non gli dispiacerebbe cimentarsi in nuovi ruoli. Tuttavia, ha ribadito che resterà nella fiction daily, perché ha fiducia sia nella produzione che nel personaggio.