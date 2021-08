Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 6 al 10 settembre, verrà presentato agli spettatori Riccardo Crovi, il nuovo misterioso personaggio a cui ha dato il volto l'attore pugliese Mauro Racanati. Le voci che si rincorrevano, in merito ad un coinvolgimento sentimentale dell'uomo con Rossella, sono state ampiamente confermate anche se questa "storia d'amore" partirà in modo decisamente insolito. I due infatti, dopo aver trascorso una serata assieme, si ritroveranno nuovamente fianco a fianco, ma in un ambito totalmente inaspettato.

Upas, trame 6-10 settembre: Rossella stanca di Palazzo Palladini

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Rossella (Giorgia Gianetiempo) vedrà, con crescente fastidio, che la relazione tra Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Clara (Imma Pirone) procede nel migliore dei modi. La ragazza, inoltre, non riuscirà ad accettare l'idea che Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) siano così gentili con la nuova fidanzata del figlio, quasi come se si fossero, ormai, dimenticati di lei. Inoltre le cose non andranno di certo meglio in ospedale, dove Ross non otterrà l'accoglienza che avrebbe sperato. La giovane Graziani si troverà, insomma, a dover affrontare una situazione decisamente stressante ma, fortunatamente, giungerà qualcuno in suo aiuto.

Un posto al sole, anticipazioni dal 6 al 10 settembre: arriva Riccardo

Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) convincerà la sua amica a concedersi un po' di sano relax e Rossella accetterà di buon grado l'invito. La giovane si ritroverà così in un locale affollato, tra musica assordante e alcol che scorre a fiumi. Un po' spaesata, la ragazza verrà poi avvicinata da Riccardo (Mauro Racanati), l'uomo che, qualche giorno prima, l'aveva difesa da due ragazzi che la infastidivano.

Non sarà quindi il primo incontro tra i due ma, sarà la serata giusta per far si che i due si avvicinino. Le anticipazioni rivelano infatti che i due finiranno per baciarsi appassionatamente.

Un posto al sole, puntate dal 6 al 10 settembre: un incontro imbarazzante

Il giorno dopo la ragazza, ancora frastornata per la notte di bagordi, si recherà in reparto ma qui troverà ad attenderla un'inaspettata sorpresa.

Rossella, giunta in ospedale, scoprirà, tra lo stupore e l'imbarazzo, che il misterioso dottor Crovi, scelto per affiancarla nel suo percorso di formazione, è in realtà Riccardo. La ragazza dovrà quindi lavorare a stretto contatto con l'uomo con cui ha avuto una breve avventura. Questa incredibile coincidenza avrà sicuramente ripercussione sulla vicenda, ma bisognerà attendere i prossimi giorni, per scoprire che evoluzioni ci saranno.