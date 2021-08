Si avvicina sempre più il ritorno di Amici 21 su Canale 5. Quest'anno, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi anticiperà il debutto a settembre, così come annunciato dai promo che circolano già sui canali Mediaset.

Le prime anticipazioni rivelano che ci saranno delle modifiche legate al parterre di professori della scuola e, a tal proposito, la prof Alessandra Celentano ha scelto di scrivere pubblicamente alla conduttrice del talent show, lanciando un appello social.

Cambiamenti nel cast di Amici 21

Nel dettaglio, il cast di Amici 21 potrà contare su una serie di importanti novità.

Una di queste è il passaggio della prof Lorella Cuccarini nella scuderia del canto.

Dopo l'addio di Arisa, che quest'anno non farà parte del cast della trasmissione di Canale 5, anche la prof Cuccarini lascerà la poltrona della cattedra di ballo per passare ad insegnare canto ai nuovi allievi che entreranno a far parte della scuola più famosa d'Italia.

Al posto di Lorella Cuccarini, nelle scorse settimane, si era parlato di un possibile arrivo di Raimondo Todaro, l'ex volto di Ballando con le stelle, che intanto ha annunciato ufficialmente il suo addio alla trasmissione del sabato sera Rai condotta da Milly Carlucci.

Raimondo Todaro sarebbe in lizza come nuovo prof di ballo ad Amici 21

Tuttavia, in una recente intervista, Todaro non ha confermato ancora la propria partecipazione ad Amici 21, pur senza nascondere che gli piacerebbe moltissimo potersi mettere in gioco come nuovo prof della scuola di Canale 5.

Ebbene, ad appoggiare questa "tesi" di Raimondo Todaro, ci ha pensato anche una delle veterane della scuola di Amici: la prof Alessandra Celentano.

Sui social, infatti, la prof ha lanciato un vero e proprio appello alla conduttrice Maria De Filippi, chiedendole apertamente di prendere Todaro e senza risparmiare una frecciatina sottile al celebre ballerino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'appello della prof Celentano a Maria De Filippi

"Ho letto questa estate l'intervista di Raimondo Todaro. Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici, anche a me piacerebbe partecipasse come professore, perché 'la danza è una' e forse lo capirebbe", ha scritto Alessandra Celentano nel suo tweet postato sui social e ripreso sugli account della trasmissione Mediaset.

"Maria, perché non prenderlo?", ha chiosato ancora la prof Celentano, lanciando così un appello alla padrona di casa di Amici 21.

Lo scorso anno, Todaro aveva partecipato ad Amici come "giurato speciale" e in quell'occasione non erano mancati dei contrasti con la prof Celentano. Il tutto si ripeterà nel corso della nuova edizione del talent? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.