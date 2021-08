Il Paradiso delle Signore continua a tenere incollati migliaia di spettatori davanti alla tv, anche se si tratta di puntate in replica. Dopo aver visto il finale della quarta stagione, la Rai ripropone la quinta stagione della daily soap anni ’60 partendo dalla puntata 136. Quindi, nella seconda settimana di agosto su Rai 1 andranno in onda le puntate 136, 137, 138, 139 e 140. Si parte dalla crisi matrimoniale dei coniugi Conti e Bergamini. La prima coppia vivrà un brutto momento a causa dell’intromissione di Dante, la seconda, invece, rischierà di rompersi a causa della gelosia di Cosimo nei confronti dell’ex fidanzato della moglie Gabriella.

Agnese scoprirà i loschi affari di Giuseppe e lo costringerà a raccontare tutta la verità a Salvatore. Marcello, a differenza del signor Amato, non la passerà liscia e Ludovica troverà subito un avvocato per il giovane Barbieri. Infine, Maria scoprirà ciò che è successo tra Rocco e Irene e non la prenderà affatto bene.

Agnese smaschera Giuseppe: replica quinta stagione de Il Paradiso delle Signore

Marta e Vittorio cercheranno di capire perché il loro matrimonio stia andando alla deriva. Gabriella farà i salti di gioia quando riceverà un prestigioso riconoscimento dalla Camera Nazionale della Moda e chiederà al consorte Cosimo di essere presente alla cerimonia di premiazione, ma l’uomo non sarà dell’umore giusto perché ancora ossessionato da Umberto.

Per fortuna, ci penserà Salvatore a consolare l’ambiziosa stilista del Paradiso. Agnese metterà alle strette il marito Giuseppe e quest’ultimo confesserà al figlio di aver usato i suoi soldi per un affare andato molto male e che non li potrà riavere indietro. Irene e Rocco avranno difficoltà a stare da soli insieme.

A villa Guarnieri arriverà uno strano regalo per Marta.

Salvatore, dopo aver scoperto i loschi affari del padre e che non riavrà più indietro i soldi prestati, gli dirà di averlo deluso. Il giovane Bergamini cambierà idea e accompagnerà Gabriella al Circolo a ritirare il premio, mentre Ludovica si farà coinvolgere dal progetto fotografico dei fratelli Guarnieri per pubblicizzare la collezione a marchio Paradiso oltreoceano.

Dante approfitterà della crisi che arieggia in casa Conti per conquistare il cuore di Marta. Nel frattempo, Vittorio trascorrerà molto tempo con la nipote Serena.

Spoiler Il paradiso delle Signore: Marcello in grossi guai

Il capo magazziniere Armando chiederà al meccanico Alfredo Perico di sistemare le biciclette della sua squadra e il ragazzo perderà la testa per la giovane sarta Maria. Il magazziniere Amato non sopporterà l’idea che il meccanico corteggi Maria e Irene sfrutterà la sua gelosia per scaricare il giovane siciliano. Nel frattempo, Agnese spingerà Giuseppe ad andare in chiesa a confessarsi e ringrazierà il signor Ferraris per aver coperto le malefatte di suo marito. Marcello, invece, passerà un grosso guaio con la legge e il carabiniere gli consiglierà di costituirsi.

Serena avrà qualche problema con la recita scolastica e lo zio Conti troverà una soluzione che rallegrerà la nipotina.

Replica Il Paradiso delle Signore 5: Vittorio vede Marta tra la braccia di Dante

Irene, nelle puntate della quinta stagione de Il Paradiso delle Signore in replica fino a venerdì 13 agosto, studierà un modo per far mettere insieme Rocco e Maria, sfruttando la gelosia del magazziniere Amato per il meccanico Alfredo. Il padre di Salvatore accetterà di lavorare di notte nel laboratorio di pasticceria per restituire i soldi che il figlio gli aveva prestato. Lontani da occhi indiscreti, Armando e Agnese si godranno la loro intimità. Nel frattempo, Gabriella riceverà il meritato premio come stilista dell’anno, ma proprio in quel momento apparirà Salvatore per consegnare dei dolci ordinati per l’evento esclusivo e Cosimo, notando qualcosa di particolare tra il giovane Amato e la stilista Rossi, farà una scenata di gelosia alla moglie sotto gli occhi esterrefatti dei soci del Circolo milanese.

Una volta rincasati, i coniugi Bergamini litigheranno di brutto.

Maria verrà a sapere che Rocco e Irene si sono baciati e reagirà molto male. Nel frattempo, Ludovica ingaggerà l’avvocato Gianfranco Finzi di difendere Marcello. Dopo aver riflettuto a lungo, Vittorio vorrà convincere Marta a salvare il loro matrimonio, ma quando la vedrà tra le braccia di Dante ne rimarrà profondamente deluso.