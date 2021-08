La storia d'amore tra Ivana Mrazova e Luca Onestini è giunta al capolinea. Dopo l'annuncio social del modello e dentista di Bologna, è arrivato anche il post della modella ceca. Dalle parole di Ivana, si nota il rammarico per come siano andate le cose. Nel dettaglio, la diretta interessata ha riferito che la coppia non si è supportata abbastanza.

L'annuncio di Luca

Da tempo, si mormora di una presunta rottura tra Ivana Mrazova e Luca Onestini. Tuttavia, i due diretti interessati non avevano mai confermato. Al contrario, la coppia ultimamente aveva pubblicato, su Instagram, una foto di coppia molto romantica.

Entrambi avevano parlato di un progetto in cui dovevano raccontare ai fan, la loro favola d'amore.

Dopo una serie di segnalazioni su Luca in compagnia di altre ragazze, il modello ha deciso di fare chiarezza. Su Instagram, il fratello maggiore degli Onestini ha ufficializzato l'interruzione della liaison: "È stata una storia d'amore stupenda". Il giovane ha lasciato intendere che non sempre le cose vanno bene in una storia, prima cambiano e poi finiscono. Tuttavia, Onestini ha specificato che la coppia si è supportata fino alla fine.

La versione della modella

In seguito al post di Luca Onestini, anche Ivana Mrazova ha deciso di intervenire. La modella con uno scatto che ritrae la coppia, ha annunciato la rottura: "La nostra storia purtroppo è finita".

Al contrario di quanto detto da Onestini, Ivana con rammarico ha chiosato: "Penso che non ci siamo aspettati e supportati". Successivamente, Mrazova ha spiegato che l'ultimo anno ha messo la coppia a dura prova e, probabilmente, entrambi non sono riusciti a superare i vari ostacoli insieme.

La modella si è detta dispiaciuta, perché la relazione durava da quasi quattro anni: una storia piena di amore e complicità.

La diretta interessata ha parlato di un "libro finito". Infine, ha concluso: "Non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima".

La favola dell'ex coppia

Luca Onestini e Ivana Mrazova si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 2: lei all'epoca era impegnata, mentre lui all'interno del Reality Show era stato informato dal fratello minore di essere stato tradito dalla fidanzata.

Terminato il programma di Canale 5, Ivana e Luca avevano deciso di darsi una possibilità.

Da allora, la coppia era diventata inseparabile. Al momento, non è chiaro cosa sia accaduto per spezzare la magia. Tuttavia, Ivana - durante lo scoppio della pandemia - era dovuta tornare in Repubblica Ceca per la scomparsa prematura del papà. Non è chiaro se la lontananza ha portato la coppia ad un allontanamento. Dalle parole di Mrazova, però, sembra trasparire un velo di speranza.