Can Yaman sarà protagonista di una nuova serie televisiva che andrà in onda su Canale 5 e dal titolo "Viola come il mare". La curiosità riguarda anche la co-protagonista della serie inedita, il cui nome corrisponde a Francesca Chillemi. Quest'ultima si è fatta amare dal grande pubblico per il ruolo longevo di Azzurra in "Che Dio ci aiuti", sebbene abbia già lavorato in altre fiction di successo. L'attrice 36enne torna a lavorare in Mediaset dopo molti anni. Possiamo ricordare il ruolo interpretato dalla Chillemi nella Serie TV "Carabinieri" e adesso fa coppia fissa con Can Yaman conosciuto sul set di "Che Dio ci aiuti".

Una fiction Mediaset che vede tre protagonisti importanti

L'interprete turco è stato presente nelle ultime puntate della sesta stagione della fiction prodotta dalla Lux Vide. Il pubblico di "Che Dio ci aiuti" è stato felice di vedere questa coppia nella serie ambientata nella città di Assisi. Non vi sono certezze riguardo alla possibile presenza di Can Yaman nella settima stagione di "Che Dio ci aiuti", mentre vanno a rilento le riprese del film-tv "Sandokan". Questo è il motivo per il quale Can Yaman ha accetto di prendere parte a questo nuovo progetto televisivo. Allo stesso tempo, le riprese di "Viola come il mare" avranno inizio nel mese di settembre e la nuova fiction vedrà Francesca Chillemi divisa tra due attori, Luca Argentero e Can Yaman.

L'innovazione all'interno della serie tv

Il cast della serie Mediaset si riunirà a settembre per cominciare le riprese che verranno girate tra le città di Roma e Palermo. La fiction vuole essere una libera interpretazione ispirata al romanzo scritto da Simona Tanzini. Il titolo di questo libro è "Conosci L'Estate" che contribuisce a dar vita a un nuovo tipo di fiction.

La Mediaset in questi anni si è distinta per aver promosso nuovi generi. La fiction "Viola come il mare" si distinguerà per l'alternanza di elementi facenti parte della comedy a cui si contrappone la crime story.

Le parole di Can Yaman

La produzione di questa nuova serie sarà la Lux Vide, la stessa di "Che Dio ci aiuti". Can Yaman ha voluto condividere questo nuovo progetto televisivo sui social dimostrandosi entusiasta.

Queste le parole: "'Viola come il mare', un nuovo bellissimo progetto partirà a settembre, in attesa di iniziare le riprese di 'Sandokan' nel 2022". L'attore turco e compagno di Diletta Leotta ha continuato dicendo: "Reciterò prima in italiano e poi un grande progetto internazionale".