Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati. La rottura è stata annunciata dal modello bolognese, attraverso il suo profilo Instagram. Il diretto interessato ha lasciato intendere che la coppia ha vissuto alcuni momenti di crisi e, nonostante si fosse data una seconda chance, le cose tra di loro non sono andate bene.

L'annuncio

In un post pubblicato su Instagram, Luca Onestini ha divulgato uno scatto mentre bacia la modella ceca. Il diretto interessato, nella didascalia, ha confermato le voci di rottura con Ivana Mrazova. Nel dettaglio, Luca ha scritto: "È stata una storia d'amore stupenda".

Inoltre, il giovane ha confidato che porterà per sempre dentro di sé i momenti più belli e li ricorderà con un sorriso.

Successivamente, il maggiore dei fratelli Onestini ha chiosato: "Però a volte semplicemente le cose prima cambiano, poi finiscono". Dalle parole del modello sembra che la coppia abbia attraversato momenti "no", ma si era provata a dare una seconda chance. Dal momento che le cose non sono andate bene, Luca e Ivana hanno deciso di intraprendere due strade differenti.

Per concludere, Luca Onestini ha dichiarato: "La stima rimane, il bene anche". Al momento, la modella ha preferito il silenzio al contrario del suo ex fidanzato.

I rumor sulla coppia

Da tempo, si mormorava di una presunta rottura o di una crisi per la coppia.

Tuttavia, i due diretti interessati non avevano mai confermato o smentito. Al contrario, Luca e Ivana era apparsi sui social con uno scatto molto romantico. In particolare, i due avevano spiegato di avere preso parte a un progetto di lavoro in cui raccontavano la loro favola.

Di recente, la blogger Deianira Marzano aveva ricevuto numerose segnalazioni su Onestini.

Scendendo nel dettaglio, alcune persone avevano rivelato di avere incontrato Luca in un locale mentre era in atteggiamenti complici con delle ragazze. A tale proposito, Marzano si era domandata perché Mrazova continuasse a restare in silenzio.

La favola

Luca Onestini e Ivana Mravoza si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip.

All'epoca, la modella era impegnata mentre Luca era stato lasciato dopo avere scoperto un presunto tradimento da parte dell'ex Soleil Sorge. Terminato il Reality Show di Canale 5, Ivana aveva trovato il coraggio di lasciare il fidanzato storico e intraprendere una storia con l'ex coinquilino.

Da quel momento i due ex gieffini erano diventati inseparabili, tanto che si era parlato anche di matrimonio imminente. Luca dopo il GF Vip aveva intrapreso una carriera in radio e aveva ricominciato a studiare all'università. Ad oggi, non è chiaro cosa sia accaduto per portare la coppia alla rottura definitiva.