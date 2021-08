Nuovo spazio dedicato alle notizie su La casa tra le montagne, una nuova serie tv che ha debuttato per la prima volta a maggio 2008 in Germania, dove ha riscosso un discreto successo di ascolti e ora arrivata anche in Italia

La trama della seconda puntata, in programma il 24 agosto sui teleschermi di Canale 5, racconta che Leonie fingendosi Lena bacerà Christian. Marie, invece, scoprirà di attendere un bambino da Georg.

La casa tra le montagne, seconda puntata: Leonie bacia Christian mentre si finge Lena

Le anticipazioni de La casa tra le montagne riguardanti la seconda puntata in programma martedì 24 agosto in prima visione annunciano vari colpi di scena per i telespettatori.

Nel primo episodio della serata dal titolo "Una casa per due", Marie deciderà di tenere il bambino, sebbene lo tenga nascosto sia al padre che a Georg. Proprio quest'ultimo pregherà Lisa di rappresentarlo nella causa per l'affido di sua figlia Lea.

Nel frattempo farà il suo arrivo Leonie, la sorella di Lena. Le due, a questo punto, decideranno di scambiarsi l'identità in modo che la gemella possa aiutare Lena a salvare il ristorante in vista di alcuni cambiamenti pensati dal suo socio Steffen.

Leonie, invece, bacerà Christian mentre si fingerà Lena in modo che lui creda nella gemella la donna della sua vita.

Marie non riesce a dire a Georg che è in dolce in attesa

Nel secondo episodio della serie tv tedesca, intitolato "Ancora a casa", Marie non saprà come dire a Georg di essere in attesa di un bambino.

Proprio quest'ultimo e Lisa, invece, eviteranno che l'ex moglie porti via Lea dalla Germania.

In seguito, Lisa e Floria dimostreranno di essere ancora innamorati, mentre Sebastian restituirà la somma di denaro ricevuta a Lorenz. I due uomini, a questo punto, torneranno a essere amici dopo un lungo chiarimento.

Infine Mila cercherà di convincere i suoi genitori, tra cui Florian a partecipare a una scuola di recitazione.

Per fare ciò, la ragazza deciderà di tenere un'audizione davanti al padre, che ne rimarrà particolarmente sorpreso.

Riassunto puntata precedente

Nella prima puntata trasmessa il 17 agosto su Canale 5, Sebastian non è riuscito a perdonare Lorenz, il suo miglior amico, per aver investito accidentalmente suo figlio Peter quando aveva 8 anni.

Un odio che ha avuto ripercussioni tra le due famiglie. Florian e Lisa, innamorati, hanno dovuto dirsi addio per colpa dei dissidi dei genitori. Infine Marie ha trascorso la notte con Georg, in procinto di separarsi dalla moglie.