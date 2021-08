Continuano gli appuntamenti con le puntate inedite di Un posto al sole. La TV Soap, attualmente, va in onda su Rai 3, dal lunedì al venerdì alle ore 20:45.

Le anticipazioni degli episodi dal 23 al 27 agosto rivelano che Patrizio commetterà un pericoloso errore, mentre Filippo rifletterà sulla possibilità di raggiungere Serena e Irene. Alberto si dichiarerà, ma Clara sarà ancora presa da Patrizio. Intanto, Michele e Silvia torneranno a Napoli.

Eccezionalmente, nella settimana, non ci sarà l'appuntamento del giovedì, ma verranno trasmesse due puntate il giorno successivo.

Anticipazioni di Un posto al sole dal 23 al 27 agosto: Patrizio metterà in pericolo Federico

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Patrizio si troverà in una situazione davvero spiacevole. A causa di una sua distrazione, il piccolo Federico rischierà di farsi molto male. Questo evento causerà una reazione a catena che danneggerà il suo rapporto con Clara e inciderà profondamente anche sulla relazione tra quest'ultima e Alberto. Per fortuna, nei giorni successivi, le cose prenderanno una piega diversa e Patrizio avrà di nuovo modo di riavvicinarsi a Clara.

Nel frattempo, Filippo riceverà un email da parte di Viviana Carlino. Sarà tentato di non risponderle mentre riflette sulla possibilità di raggiungere Serena e Irene.

Un posto al sole, trame fino al 27 agosto: Fabrizio sarà furioso con Alice

Le anticipazioni di Un posto al sole, dal 23 al 27 agosto, si concentrano anche sul rapporto tra Alberto e Clara. L'uomo rivelerà i suoi sentimenti e le parlerà a cuore aperto, ma Clara continuerà a frequentare Patrizio. Le sue parole, però, riusciranno a scalfire il cuore della donna.

Intanto, Fabrizio continuerà a impegnarsi per portare a termine lo pubblicità sulla pasta Rosato. Le cose, però si complicheranno quando Alice userà i social per condividere il filmato del backstage. Fabrizio andrà su tutte le furie e non sembrerà disposto a perdonarla facilmente.

Nel frattempo, la tensione tra Renato e Susanna sarà sempre più palpabile.

La situazione prenderà una piega inaspettata, ma la ragazza sarà anche molto in ansia per il rapporto con Niko. I due avranno modo di confrontarsi, ma non sarà una conversazione pacifica.

Silvia e Michele torneranno a Napoli

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 23 al 27 agosto, Michele e Silvia torneranno a Napoli. La donna avrà subito un confronto con Giancarlo che non farà altro che aumentare le sue insicurezze: in preda allo sconforto, farà affidamento su Mariella e la metterà al corrente del suo stato emotivo.

Intanto, Angela e Franco saranno preoccupati per la loro piccola Bianca. La ragazzina, infatti, non apparirà molto interessata alle faccende romantiche.

Poco dopo, però, capiranno che c'è ancora tempo per queste cose. Jimmy, al contrario, non riuscirà a togliersi dalla testa Cristina.