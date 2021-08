Continuano gli appuntamenti quotidiani con Love is in the air. La tv turca, sulla scia di Daydreamer, ha riscosso un enorme successo tra il pubblico. La travagliata storia d'amore tra Serkan ed Eda ha riportato alla luce emozioni assopite e ha costretto gli spettatori a rimanere incollati allo schermo di Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di venerdì 20 agosto rivelano che Serkan, dopo diversi tentativi, riuscirà a dire la verità ad Eda sulla morte dei suoi genitori. La ragazza, in preda al dolore, deciderà di prendersi un periodo di pausa e di trascorrere qualche giorno fuori con le amiche.

Ayfer sarà preoccupata per lei, ma non riuscirà a raccogliere informazioni reali sul motivo del suo comportamento.

Anticipazioni di Love is in the air del 20 agosto: Serkan telefona ad Eda sotto gli effetti dell'alcol

Nella puntata del 20 agosto, Serkan sarà intenzionato a dire la verità ad Eda sulla morte dei suoi genitori, ma farà fatica a trovare il coraggio per portare a termine il suo obiettivo. Dopo aver bevuto una quantità eccessiva di alcol, chiamerà la ragazza e proverà a cercare le parole giuste. Il suo tentativo, però, si concluderà con un buco nell'acqua. Infatti, l'assenza di lucidità gli impedirà di mettere in piedi un discorso soddisfacente.

Il giorno seguente, senza la malsana influenza di bibite alcoliche, Serkan farà una seconda prova e telefonerà nuovamente ad Eda.

Quest'ultima, però, apparirà molto infuriata e si rifiuterà di ascoltarlo. Serkan, successivamente, tornerà alla carica e questa volta riuscirà a confessare tutta la verità.

Trame del 20 agosto di Love is in the air: Eda si prenderà un periodo di pausa

Le anticipazioni di Love is in the air rivelano che Eda non riuscirà a credere alle sue orecchie.

Rimarrà molto turbata dalla scoperta dell'incidente, ma non avrà alcuna intenzione di rintanarsi nel suo guscio. A testa alta, correrà da Alptekin e da Serkan per affrontarli.

Vista la pesantezza degli ultimi eventi, Eda capirà di aver bisogno di un piccolo periodo di pausa. Sfrutterà il cottage estivo per allontanarsi da Serkan e per passare un po' di tempo con Ceren, Melek e Figen.

Riuscirà a rilassarsi?

Aydan mentirà ad Ayfer

Nella puntata di Love is in the air del 20 giugno, Ayfer sarà all'oscuro della scoperta fatta da Eda, ma inizierà ad avere dei dubbi sul fatto che il suo comportamento possa essere causato da qualcosa di grave. Così, andrà da Aydan per parlarne e per chiederle spiegazioni. Quest'ultima, con una bugia, riuscirà a sviare i suoi sospetti.

Nel frattempo, Efe e la nonna di Eda avranno una profonda conversazione. Il primo non sarà affatto contento della piega che ha preso la situazione con Eda.